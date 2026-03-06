21:30, 06 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى يران اكتيۆتەرىن بۇعاتتاماق
استانا. قازاقپارات - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى يران اكتيۆتەرىن بۇعاتتاماق. بۇل تۋرالى Wall Street Journal باسىلىمى جازدى. ەگەر ابۋ-دابي بۇلاي ىستەسە، تەگەران شەتەلدىك ۆاليۋتا مەن حالىقارالىق ساۋدا جۇيەسىنەن قول ءۇزۋى ىقتيمال.
كەيىنگى دەرەك بويىنشا بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ شەشىمى تۋرالى يسلام رەسپۋبليكاسىنا ەسكەرتىلگەن. ال يران سوعىس بۇگىن- ەرتەڭ بىتپەيدى دەپ وتىر. يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ وكىلى گەنەرال ءالي موحامماد ءناينيدىڭ ايتۋىنا قاراعاندا تەگەران جاۋدىڭ بەتىن قايتارمايىنشا كۇرەستى توقتاتپايدى. ول اقش پەن يزرايلگە قارسى جاڭا اسكەري وپەراتسياعا دايىندالىپ جاتقانىن مالىمدەدى.