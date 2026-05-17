بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى ورمۋز بۇعازىن اينالىپ وتەتىن مۇناي قۇبىرىنىڭ قۇرىلىسىن جەدەلدەتەدى
استانا. KAZINFORM - جوبا 2027 -جىلعا قاراي فۋدجەيرا پورتى ارقىلى ەلدىڭ ەكسپورتتىق قۋاتىن ەكى ەسەگە ارتتىرۋى ءتيىس، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ابۋ-دابي ۇكىمەتىنىڭ مەديا-كەڭسەسىنىڭ حابارلاۋىنشا، ب ا ءا بيلىگى ورمۋز بۇعازىن اينالىپ ءوتۋ ارقىلى مۇناي ەكسپورتىن ەداۋىر كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا مۇناي قۇبىرىنىڭ قۇرىلىسىن جەدەلدەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
ابۋ-دابيدىڭ تاق مۇراگەرى شەيح حالەد بەن مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايان مەملەكەتتىك ADNOC كومپانياسىنا West-East Pipeline قۇبىرى جوباسىن ىسكە اسىرۋدى جەدەلدەتۋدى تاپسىردى. جوبانى 2027 -جىلى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جوبا اياقتالعاننان كەيىن ب ا ءا- ءنىڭ ومان شىعاناعى جاعالاۋىنداعى فۋدجەيرا پورتى ارقىلى ەكسپورتتىق مۇمكىندىگى ەكى ەسەگە ۇلعايۋى ءتيىس.
جاڭا قۇبىر قازىر جۇمىس ىستەپ تۇرعان Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP) ، ياعني Habshan-Fujairah pipeline دەپ اتالاتىن مۇناي قۇبىرىنا قوسىمشا بولادى. اتالعان قۇبىر تاۋلىگىنە 1,8 ميلليون باررەلگە دەيىن مۇناي تاسىمالداۋعا قاۋقارلى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش پەن يزرايل اراسىنداعى يرانمەن قاقتىعىس اياسىندا ورمۋز بۇعازى ءىس جۇزىندە جابىلعاننان كەيىن بۇل ينفراقۇرىلىم ب ا ءا ءۇشىن اسا ماڭىزدى بولا ءتۇستى. ادەتتە بۇعاز ارقىلى الەمدىك مۇناي جەتكىزىلىمىنىڭ شامامەن بەستەن ءبىرى وتەدى.
قازىرگى تاڭدا پارسى شىعاناعىنداعى ەلدەردىڭ ىشىندە تەك ب ا ءا مەن ساۋد ارابياسىندا عانا مۇنايدى بۇعازدى اينالىپ ءوتىپ ەكسپورتتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن قۇبىرلار بار.
جوبانى جەدەلدەتۋ تۋرالى شەشىم ب ا ءا- ءنىڭ وپەك ۇيىمىنان شىققانىنان ەكى اپتا وتكەن سوڭ قابىلداندى. بۇعان دەيىن ەل مۇناي ءوندىرۋ كۆوتالارىمەن شەكتەلىپ كەلگەن.
بۇعان دەيىن ب ا ءا- ءنىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى قاجەت بولعان جاعدايدا ەل تاۋلىگىنە 6 ميلليون باررەلگە دەيىن مۇناي وندىرە الاتىنىن مالىمدەگەن ەدى. ال ADNOC كومپانياسى كەلەسى جىلدىڭ وزىندە وندىرىستىك قۋاتتى تاۋلىگىنە 5 ميلليون باررەلگە جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ا ق ش، يزرايل جانە يران اراسىنداعى سوعىس باستالعاننان كەيىن ب ا ءا- ءنىڭ مۇناي ەكسپورتى ايتارلىقتاي قىسقاردى. ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىنا قويىلعان شەكتەۋلەرگە بايلانىستى ADNOC ءوندىرىستىڭ ءبىر بولىگىن قىسقارتۋعا ءماجبۇر بولدى.
وسى جاعداي اياسىندا فۋدجەيرا پورتى ب ا ءا ءۇشىن تەك مۇناي عانا ەمەس، ازىق-تۇلىك پەن وزگە دە تاۋارلاردى ەكسپورتتايتىن نەگىزگى ورتالىققا اينالدى.
سوڭعى اپتالاردا ب ا ءا مەن ونىڭ ساتىپ الۋشىلارى يران تاراپىنان بولۋى مۇمكىن شابۋىلداردان ساقتانۋ ءۇشىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى مۇناي تاسىمالداۋدا باقىلاۋ جۇيەلەرى وشىرىلگەن تانكەرلەردى دە پايدالانعانى حابارلاندى.
ب ا ءا- ءنىڭ وپەك جانە وپەك+ ۇيىمدارىنان شىعۋ سەبەپتەرى اتالدى. وپەك+ ەلدەرى تاياۋ شىعىستاعى سوعىس اياسىندا مامىر ايىندا مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن ارتتىرادى. ب ا ءا ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسى ەركىندىگىنە كەپىلدىك بەرۋدى تالاپ ەتۋدە.