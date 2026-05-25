بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى شام ەلىن دامىتپاق
استانا. قازاقپارات - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى سيريانى قايتا قالپىنا كەلتىرۋگە 15 ميلليارد دوللار كومەك بەرەدى. بۇل قارجى شام ەلىندەگى جاڭا تۇرعىن ءۇي، قوناقجاي جانە تەڭىز پورتتارىنىڭ قۇرىلىسىنا جۇمسالادى.
ەكى ەل وسى ماقساتتا ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق ورناتتى. رەسمي ابۋ دابي سيريا بيلىگىمەن ساياسي ديالوگىن نىعايتىپ كەلەدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، اۋقىمدى ينۆەستيتسيا سيريانىڭ سوعىستان كەيىنگى ەكونوميكاسىن جاڭعىرتۋعا تىڭ سەرپىن بەرۋگە ءتيىس. اسىرەسە قۇرىلىس، لوگيستيكا جانە ەنەرگەتيكا سالالارىندا جاڭا جوبالار جۇزەگە اسادى دەگەن جوسپار بار.
دۋبايداعى ءىرى دەۆەلوپەرلىك كومپانيا داماشىق، حومس جانە تاعى ءبىرقاتار ايماقتا جاعالاۋ تۋريزمىن دامىتۋعا كىرىسەتىن بولدى. جالپى قۇنى ميللياردتاعان دوللارلىق تىڭ جوبالار جۇزەگە اسىرىلادى. ماسەلەن جاڭادان سالىناتىن تۇرعىن ۇيلەردىڭ سانى 100 مىڭعا جەتۋى مۇمكىن. ونىڭ بارىسىندا 75 مىڭ ادام جۇمىسپەن قامتىلادى.
جوسپار بويىنشا سيرياعا جىل سايىن 12 ميلليون تۋريست تارتۋ كوزدەلگەن. بۇل سىرتتا جۇرگەن كوپتەگەن سيريالىققا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى. بۇدان بولەك، امىرلىكتەر ءبىلىم بەرۋ جانە تەڭىز تاسىمالى سالاسىندا اۋقىمدى ىستەردى قولعا الادى.
