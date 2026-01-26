بيرجادا دوللار باعامى 500 تەڭگەگە جاقىندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,4 تەڭگەگە ارزانداپ، 501,79 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 503,35 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 502,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 504,55 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 593,15 - 597,31 تەڭگە، ال رۋبل 6,49 - 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,24 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 500,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 507,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,00 تەڭگە، ساتۋ - 600,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,32 تەڭگە، ساتۋ - 6,62 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,37 تەڭگە، ساتۋ - 78,55 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,36 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,35 تەڭگە بولدى.