ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:43, 08 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    بيرجادا دوللار ارزانداپ، تەڭگە تاعى دا نىعايدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەلدىك ۆاليۋتا نارىعىنداعى ساۋدا-ساتتىق اياقتالدى.

    доллар
    Фото: pixabay.com

    كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 535,13 تەڭگە بولدى. بۇل كورسەتكىش 2,64 تەڭگەگە تومەندەدى. ۇلتتىق بانكتىڭ 8 -قىركۇيەككە ارنالعان رەسمي باعامى - 537,91 تەڭگە.

    الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 536,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 538,29 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرو 627,74-632,09 تەڭگە ارالىعىندا، رۋبل 6,44-6,56 تەڭگە شاماسىندا.

    ال استانادا دوللاردى 534,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىپ، 539,15 تەڭگەدەن ساتىپ جاتىر. ەۋرو - 623,90-633,90 تەڭگە. رۋبل باعامى - 6,50-6,60 تەڭگە.

    شىمكەنتتە دوللار 535,13 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 538,19 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرو - 624,79-629,81 تەڭگە ارالىعىندا، رۋبل - 6,50-6,58 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 5 -قىركۇيەكتەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 537,91 تەڭگە بولىپ، 2,11 تەڭگە ارزانداعان ەدى.

    اۆتور

    مەيىرمان لەس

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
