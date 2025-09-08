بيرجادا دوللار ارزانداپ، تەڭگە تاعى دا نىعايدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەلدىك ۆاليۋتا نارىعىنداعى ساۋدا-ساتتىق اياقتالدى.
كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 535,13 تەڭگە بولدى. بۇل كورسەتكىش 2,64 تەڭگەگە تومەندەدى. ۇلتتىق بانكتىڭ 8 -قىركۇيەككە ارنالعان رەسمي باعامى - 537,91 تەڭگە.
الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 536,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 538,29 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرو 627,74-632,09 تەڭگە ارالىعىندا، رۋبل 6,44-6,56 تەڭگە شاماسىندا.
ال استانادا دوللاردى 534,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىپ، 539,15 تەڭگەدەن ساتىپ جاتىر. ەۋرو - 623,90-633,90 تەڭگە. رۋبل باعامى - 6,50-6,60 تەڭگە.
شىمكەنتتە دوللار 535,13 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 538,19 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرو - 624,79-629,81 تەڭگە ارالىعىندا، رۋبل - 6,50-6,58 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 5 -قىركۇيەكتەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 537,91 تەڭگە بولىپ، 2,11 تەڭگە ارزانداعان ەدى.
اۆتور
مەيىرمان لەس