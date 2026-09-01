بيرجادا دوللار تاعى 3 تەڭگەگە ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,12 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 458,45 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 462,31 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
— دوللار 456,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
— ەۋرو: ساتىپ الۋ — 527,05 تەڭگە، ساتۋ — 537,05 تەڭگە؛
— رۋبل: ساتىپ الۋ — 5,10 تەڭگە، ساتۋ — 5,30 تەڭگە.
— يۋان: ساتىپ الۋ — 68,48 تەڭگە، ساتۋ — 72,41 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 458,36 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 460,43 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 530,91 — 536,15 تەڭگە، ال رۋبل 5,19 — 5,32 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,56 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,90 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 31- تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,23 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 462,31 تەڭگە بولدى.