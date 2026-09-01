KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بيرجادا دوللار تاعى 3 تەڭگەگە ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,12 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 458,45 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 462,31 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    — دوللار 456,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    — ەۋرو: ساتىپ الۋ — 527,05 تەڭگە، ساتۋ — 537,05 تەڭگە؛

    — رۋبل: ساتىپ الۋ — 5,10 تەڭگە، ساتۋ — 5,30 تەڭگە.

    — يۋان: ساتىپ الۋ — 68,48 تەڭگە، ساتۋ — 72,41 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 458,36 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 460,43 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 530,91 — 536,15 تەڭگە، ال رۋبل 5,19 — 5,32 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,56 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,90 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 31- تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,23 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 462,31 تەڭگە بولدى.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور