بيرجادا دوللار باعامى كۇرت وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 7,54 تەڭگەگە ءوسىپ، 485,55 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 477,48 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 479,70 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 486,72 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 556,75 تەڭگە، ساتۋ - 571,12 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,77 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,97 تەڭگە، ساتۋ - 73,29 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 481,27 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 485,08 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 560,35 - 567,00 تەڭگە، ال رۋبل 6,55 - 6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,87 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %18 دەڭگەيىندە ساقتادى.