KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بيرجادا دوللار باعامى ءبىرشاما ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    Курс доллара немного вырос к теңге
    Фото: Kazinform / Freepik / Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,38 تەڭگەگە ارزانداپ، 474,63 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 477,17 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 469,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,00 تەڭگە، ساتۋ - 544,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,57 تەڭگە، ساتۋ - 5,77 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,78 تەڭگە، ساتۋ - 73,23 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 473,37 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,58 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 536,00 - 544,57 تەڭگە، ال رۋبل 5,63 - 5,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 29 -شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,18 تەڭگەگە ءوسىپ، 477,17 تەڭگە بولدى.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور