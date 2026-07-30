بيرجادا دوللار باعامى ءبىرشاما ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,38 تەڭگەگە ارزانداپ، 474,63 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 477,17 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 469,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,00 تەڭگە، ساتۋ - 544,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,57 تەڭگە، ساتۋ - 5,77 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,78 تەڭگە، ساتۋ - 73,23 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 473,37 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,58 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 536,00 - 544,57 تەڭگە، ال رۋبل 5,63 - 5,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 29 -شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,18 تەڭگەگە ءوسىپ، 477,17 تەڭگە بولدى.