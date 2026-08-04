بيرجادا دوللار 3 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,25 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,98 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 475,38 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 468,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,00 تەڭگە، ساتۋ - 547,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,50 تەڭگە، ساتۋ - 5,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,75 تەڭگە، ساتۋ - 73,22 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 471,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,09 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 540,98 - 545,90 تەڭگە، ال رۋبل 5,57 - 5,71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,26 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 3 -تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,57 تەڭگەگە ءوسىپ، 475,38 تەڭگە بولدى.