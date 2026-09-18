بىرنەشە پاننەن جىلدىق باعاسى «2» بولعان وقۋشى وقۋ جىلىن قايتا وقۋعا قالدىرىلادى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى شىنار اقپاروۆانىڭ بۇيرىعىمەن ورتا، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك، ورتا بىلىمنەن كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى ءۇشىن ءبىلىم الۋشىلاردىڭ ۇلگەرىمىنە اعىمداعى باقىلاۋدى، ولاردى ارالىق جانە قورىتىندى اتتەستاتتاۋدى وتكىزۋدىڭ ۇلگىلىك قاعيدالارى وزگەردى.
قۇجاتقا سايكەس، 1-سىنىپتا ءبىلىم الۋشىلاردىڭ وقۋ جەتىستىكتەرى باعالانبايدى. فورماتيۆتىك باعالاۋ، ونىڭ ىشىندە ءۇي تاپسىرماسىن باعالاۋ 2-4-سىنىپ ءبىلىم الۋشىلارىنىڭ وقۋ ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋىن مونيتورينگتەۋ جانە ساباق بارىسىندا سارالانعان جۇمىستى ودان ءارى ۇيىمداستىرۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلەدى جانە پەداگوگتىڭ ءبىلىم الۋشىلارمەن جازباشا جانە (نەمەسە) اۋىزشا نىسانداردا كەرى بايلانىس بەرۋى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. ساباقتا فورماتيۆتىك باعالاۋ جۇرگىزۋ كەزىندە پەداگوگ اكادەميالىق ادالدىق قاعيداتتارىن ساقتاي وتىرىپ، ءبىلىم الۋشىلاردىڭ سانىن، باعالاۋ نىساندارىن، ادىستەرى مەن تاسىلدەرىن دەربەس ايقىندايدى. بۇل رەتتە ءبىلىم الۋشى ءاربىر وقۋ ءپانى بويىنشا توقسان ىشىندە وتكىزىلگەن ساباقتاردىڭ جالپى سانىنىڭ كەمىندە 30 پايىزىندا باعالانادى.
فورماتيۆتىك باعالاۋ ناتيجەلەرىن باسىپ شىعارۋ جانە قاعاز تۇرىندە ساقتاۋ تالاپ ەتىلمەيدى. فورماتيۆتىك باعالاۋ ناتيجەلەرى ەلەكتروندىق (قاعاز) جۋرنالدا بال تۇرىندە تىركەلەدى. فورماتيۆتىك باعالاۋ 1 دەن 10 بالعا دەيىنگى شكالا بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى. ساباق ءۇشىن قويىلاتىن بال ءبىلىم الۋشىنىڭ ءۇي تاپسىرماسىن جانە ساباق بارىسىندا بەرىلگەن تاپسىرمالاردى ورىنداۋ ناتيجەلەرىن قوسۋ ارقىلى ايقىندالادى. بالدار ەلەكتروندىق (قاعاز) جۋرنالعا اعىمداعى كۇن اياقتالعاننان كەشىكتىرىلمەي ەنگىزىلەدى. ەلەكتروندىق جۋرنالعا بالدار قويۋ كەزىندە پەداگوگ تۇسىنىكتەمەلەر ەنگىزە الادى.
ارالىق باعالاۋ ءبولىمدى (بولىمدەردى) وقىپ-ۇيرەنۋ اياقتالعاننان كەيىن وقۋ ماتەريالىنىڭ مازمۇنىن مەڭگەرۋ دەڭگەيىن ايقىنداۋ جانە تىركەۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلەدى جانە وقۋ ءپانىنىڭ ەرەكشەلىگىنە قاراي ءتيىستى نىسانداعى تاپسىرمالاردى ورىنداتۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
وقۋ پاندەرى بويىنشا ارالىق باعالاۋدى وتكىزۋ نىساندارى مەن تاپسىرمالاردىڭ تۇرلەرى تومەندەگىدەي ايقىندالادى:
- تىلدىك وقۋ پاندەرى بويىنشا ارالىق باعالاۋ سويلەۋ ارەكەتىنىڭ ءتورت ءتۇرى: تىڭدالىم، ايتىلىم، وقىلىم جانە جازىلىم بويىنشا جۇرگىزىلەدى. تىڭدالىم جانە ايتىلىم داعدىلارىن باعالاۋ ارالىق باعالاۋدى وتكىزۋ جوسپارلانعان اپتا ىشىندە ساباق بارىسىندا جۇزەگە اسىرىلادى. قازاق ءتىلى، ورىس ءتىلى جانە انا ءتىلى (وقىتۋ ۇيعىر، تاجىك جانە وزبەك تىلدەرىندە جۇرگىزىلەتىن مەكتەپتەر ءۇشىن) بويىنشا ارالىق باعالاۋ ديكتانت جانە وقۋ ساۋاتتىلىعىن باعالاۋعا باعىتتالعان تاپسىرمالار تۇرىندە جۇرگىزىلەدى.
«شەتەل ءتىلى» (اعىلشىن، فرانسۋز جانە نەمىس تىلدەرى) بويىنشا ارالىق باعالاۋ اۋىزشا جانە جازباشا سويلەۋدى ءتۇسىنۋ، لەكسيكانى قولدانۋ، قاراپايىم ايتىلىمدار قۇراستىرۋ، سوزدەر مەن سويلەمدەردى دۇرىس جازۋ داعدىلارىن باعالاۋعا باعىتتالعان اۋىزشا جانە جازباشا تاپسىرمالار تۇرىندە جۇرگىزىلەدى.
«ادەبيەتتىك وقۋ» وقۋ ءپانى بويىنشا ارالىق باعالاۋ شىعارما جانە مازمۇنداما تۇرىندە جۇرگىزىلەدى، ولارعا وقۋ ساۋاتتىلىعىن باعالاۋعا باعىتتالعان تاپسىرمالار دا ەنگىزىلەدى.
- «ماتەماتيكا» وقۋ ءپانى بويىنشا ارالىق باعالاۋ ماتەماتيكالىق ساۋاتتىلىعىن باعالاۋعا باعىتتالعان تاپسىرمالاردى قامتيتىن باقىلاۋ جۇمىسى تۇرىندە جۇرگىزىلەدى؛
- «جاراتىلىس تانۋ» جانە «دۇنيە تانۋ» وقۋ پاندەرى بويىنشا ارالىق باعالاۋ توقسانىنا ءبىر رەت جاراتىلىستانۋ-عىلىمي ساۋاتتىلىعىن باعالاۋعا باعىتتالعان تاپسىرمالاردى قامتيتىن اۋىزشا، جازباشا، پراكتيكالىق، زەرتحانالىق، جوبالىق جانە زەرتتەۋ جۇمىستارى تۇرىندە جۇرگىزىلەدى؛
- «سيفرلىق ساۋاتتىلىق جانە جاساندى ينتەللەكت»، «ەڭبەككە باۋلۋ»، «بەينەلەۋ ونەرى»، «مۋزىكا» جانە «دەنە شىنىقتىرۋ» وقۋ پاندەرى بويىنشا ارالىق باعالاۋ توقسانىنا ءبىر رەت ءتيىستى وقۋ پاندەرىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، ءبىلىم الۋشىلاردىڭ داعدىلارىن باعالاۋعا باعىتتالعان تاپسىرمالاردى قامتيتىن پراكتيكالىق، شىعارماشىلىق، جوبالىق، زەرتتەۋ، سپورتتىق، جەكە جانە كوماندالىق جۇمىستار تۇرىندە جۇرگىزىلەدى.
ارالىق باعالاۋدى وتكىزۋ كەزىندە پەداگوگ ءتيىستى وقۋ پاندەرى بويىنشا باعالاۋ تاپسىرمالارىن ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگان ايقىندايتىن باعالاۋ جونىندەگى ادىستەمەلىك ۇسىنىمدارعا سايكەس دەربەس ازىرلەيدى.
ارالىق باعالاۋ ناتيجەلەرى ەلەكتروندىق (قاعاز) جۋرنالدا بال تۇرىندە تىركەلەدى. بۇل رەتتە ارالىق باعالاۋ ءۇشىن قويىلاتىن ەڭ جوعارى بال:
2-سىنىپتار ءۇشىن - 12 بال؛
3-سىنىپتار ءۇشىن - 14 بال؛
4-سىنىپتار ءۇشىن - 16 بال.
بال قويۋ كەزىندە تاپسىرمالار شارتتارىنىڭ راسىمدەلۋى ەسەپكە الىنبايدى. ءبىلىم الۋشىنىڭ ءتارتىبى ءۇشىن بال تومەندەتىلمەيدى.
5-11 (12)-سىنىپ ءبىلىم الۋشىلارىنىڭ وقۋ پاندەرى بويىنشا جىلدىق باعاسى توقساندىق باعالاردىڭ ورتاشا اريفمەتيكالىق ءمانى رەتىندە ەڭ جاقىن ءبۇتىن سانعا دەيىن دوڭگەلەكتەۋ ارقىلى قويىلادى جانە قورىتىندى باعا سانالادى. ءبىر نەمەسە ەكى وقۋ ءپانى بويىنشا جىلدىق باعاسى «2» بولعان 5-8 (9) جانە 10 (11)- سىنىپ ءبىلىم الۋشىلارى ءۇشىن وقۋ جىلىنىڭ مازمۇنىن قامتيتىن وقۋ جىلى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى جاساعان كەستەگە سايكەس ۇيىمداستىرىلادى.
قورىتىندى باعا جىلدىق باعا مەن وقۋ جىلى بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ باعاسىنىڭ اريفمەتيكالىق ورتاشا ءمانىن جاقىن ءبۇتىن سانعا دەيىن دوڭگەلەكتەۋ ارقىلى قويىلادى. ءۇش جانە ودان دا كوپ وقۋ ءپانى بويىنشا جىلدىق باعاسى «2» بولعان 5-8 (9) جانە 10 (11)- سىنىپ ءبىلىم الۋشىلارى وقۋ جىلىن قايتا وقۋعا قالدىرىلادى. جىلدىق باعالارى «3»، «4»، «5» بولعان 5-8 (9) جانە 10 (11)- سىنىپ ءبىلىم الۋشىلارى كەلەسى سىنىپقا كوشىرىلەدى.
ءبىر نەمەسە ەكى وقۋ ءپانى بويىنشا قايتادان «2» باعاسىن العان 5-8 (9) جانە 10 (11)- سىنىپ ءبىلىم الۋشىلارى وسى پاندەر بويىنشا وقۋ جىلىنا ارنالعان قوسىمشا جيىنتىق باعالاۋدان وتەدى. قورىتىندى باعا جىلدىق باعا مەن قوسىمشا جيىنتىق باعالاۋ باعاسىنىڭ ورتاشا اريفمەتيكالىق ءمانى رەتىندە ەڭ جاقىن ءبۇتىن سانعا دەيىن دوڭگەلەكتەۋ ارقىلى قويىلادى. قوسىمشا جيىنتىق باعالاۋ جاڭا وقۋ جىلى باستالعانعا دەيىن وتكىزىلەدى. قوسىمشا جيىنتىق باعالاۋ ناتيجەسى بويىنشا «2» باعاسىن العان ءبىلىم الۋشىلار قايتا وقۋ جىلىنا قالدىرىلادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان تالانتتاردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگى يندەكسىندە بىردەن 39 ساتىعا كوتەرىلگەن ەدى.