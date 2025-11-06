بۇگىندە امەريكا الەمدەگى ەڭ قۋاتتى ەكونوميكاعا، ەڭ مىقتى قارۋلى كۇشتەرگە، ەڭ قۋاتتى رۋحقا يە - ترامپ
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ماياميدە وتكەن بيزنەس-فورۋمدا ءسوز سويلەپ، ءوزىنىڭ سايلاۋداعى جەڭىسىنىڭ العاشقى جىلدىعىن اتاپ ءوتتى. ول بۇل جەڭىستى «ا ق ش تاريحىنداعى ەڭ ماڭىزدى جەڭىس» دەپ اتادى.
مەملەكەت باسشىسى ءوز سوزىندە اكىمشىلىگىنىڭ ارقاسىندا امەريكالىق حالىق «بيلىكتى ءوز قولىنا قايتا العانىن»، ەل «ەگەمەندىگىن قالپىنا كەلتىرىپ، ەكونوميكاسىن قۇتقارعانىن» جەتكىزدى.
- بۇگىن ءبىز امەريكا تاريحىنداعى ەڭ ماڭىزدى سايلاۋ جەڭىسىنىڭ ءبىر جىلدىعىن اتاپ ءوتىپ وتىرمىز. 2024 -جىلعى 5- قاراشادا امەريكالىق حالىق بيلىكتى ءوز قولىنا قايتاردى، ەگەمەندىگىمىزدى قالپىنا كەلتىردىك، ەكونوميكامىزدى ساقتاپ قالدىق. ءبىز بىرگە ەلىمىزدى قۇتقاردىق، - دەدى ترامپ.
ول بۇگىندە ا ق ش «التىن داۋىردە» ءومىر ءسۇرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، بۇل كەزەڭ ەلدىڭ قۋاتتى ەكونوميكاسىمەن، مىقتى شەكاراسىمەن، وزىق اسكەريلەرىمەن، بەرىك حالىقارالىق وداقتارىمەن جانە تەڭدەسسىز ۇلتتىق رۋحىمەن سيپاتتالاتىنىن جەتكىزدى.
- بۇگىندە امەريكا الەمدەگى ەڭ قۋاتتى ەكونوميكاعا، ەڭ بەرىك شەكاراعا، ەڭ مىقتى قارۋلى كۇشتەرگە، ەڭ سەنىمدى دوستىق قاتىناستارعا جانە ەڭ قۋاتتى رۋحقا يە. بۇل - امەريكانىڭ التىن ءداۋىرى، - دەدى ول.
ترامپ جۇمىسشىلاردىڭ ءال-اۋقاتىنا ەرەكشە نازار اۋدارىپ، سوڭعى التى ونجىلدىقتاعى ەڭ جوعارى ەڭبەكاقى ءوسىمىن اتاپ ءوتتى.
- جۇمىسشىلاردىڭ جالاقىسى سوڭعى 60 جىلداعى ەڭ جوعارى قارقىنمەن ءوسىپ كەلەدى. مەن قىزمەتكە كىرىسكەننەن بەرى زاۋىت جۇمىسشىلارىنىڭ ورتاشا جالاقىسى 1300 دوللارعا، قۇرىلىسشىلاردىڭ جالاقىسى 2200 دوللارعا، ال كەنشىلەردىڭ تابىسى وسى جىلى عانا شامامەن 5000 دوللارعا ارتتى، - دەدى ترامپ.
سونىمەن قاتار ول جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قولداۋ سالاسىنداعى جەتىستىكتەرىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، توعىز اي ىشىندە 600 مىڭنان استام امەريكالىق ازىق-تۇلىك تالوندارىنان بوساتىلعان، ال جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتار سانى 1,9 ميلليونعا ارتقان.
- بۇگىندە ەل تاريحىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيدە امەريكالىقتار جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەدى ول.
ساياسي احۋالعا توقتالا كەلە، ترامپ دەموكراتيالىق پارتيانىڭ ارەكەتتەرىن سىنعا الدى. ول كونگرەستەگى دەموكراتتار ۇكىمەت جۇمىسىن ۋاقىتشا توقتاتىپ، جاڭا شىعىنداردى تالاپ ەتۋ ارقىلى «امەريكالىقتاردىڭ ءومىرىن تۇرالاتىپ وتىر» دەپ مالىمدەدى.
- ۇكىمەت جۇمىسىن توقتاتۋ جونىندەگى دەموكراتتاردىڭ جاۋاپسىز شەشىمى سالدارىنان ولار امەريكا حالقىن كەپىلگە الىپ، جۇزدەگەن ميلليارد دوللار جاڭا شىعىنداردى تالاپ ەتىپ وتىر. ولار زاڭسىز يمميگرانتتارعا تەگىن مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋدى سۇرايدى، - دەدى ترامپ.
ول دەموكراتيالىق كوشباسشىلاردى، سونىڭ ىشىندە سەناتور چاك شۋمەردى «ادامداردىڭ ومىرىمەن ويناۋدى توقتاتۋعا» جانە بۇعان دەيىن 30 رەت قابىلدانعان «تازا قارجىلاندىرۋ» تۋرالى زاڭدى دەرەۋ ماقۇلداۋعا شاقىردى.