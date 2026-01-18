10:36, 18 - قاڭتار 2026 | GMT +5
بۇگىن ەۋروپا وداعى ەلدەرى ەلشىلەرىنىڭ شۇعىل كەزدەسۋى وتەدى
استانا. KAZINFORM - بۇل جيىن بريۋسسەلدە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گرەنلانديا جاعدايىنا بايلانىستى ەۋروپانىڭ سەگىز ەلىنە يمپورتتىق تاۋارلارعا تاريفتەر ەنگىزۋ تۋرالى مالىمدەمەسىنەن كەيىن ۇيىمداستىرىلماق. بۇل تۋرالى بەلتا اگەنتتىگى Reuters-كە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
مۇنداي كەزدەسۋلەردە ەلشىلەر ادەتتە كەيىنگى مينيسترلەر دەڭگەيىندەگى ە و كەڭەسى وتىرىسىندا تالقىلاناتىن ناقتى شارالاردى دايىندايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ا ق ش گرەنلاندياعا بايلانىستى ەۋروپا ەلدەرىنىڭ تاۋارلارىنا باج سالىعىن ەنگىزبەك.
ارتىنشا گرەنلانديا مەن دانيادا مىڭداعان ادام ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گرەنلانديانى باسىپ الۋ جوسپارىنا نارازىلىق ءبىلدىرىپ، كوشەگە شىققان ەدى.