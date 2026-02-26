بۇگىن ەۋروپا ليگاسى 1/8 فينالىنا كىمدەر شىعادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن UEFA ەۋروپا ليگاسى پلەي-وفف كەزەڭىنىڭ قارىمتا ويىندارى وتەدى.
جارىستىڭ اتالعان ساتىسىندا بارلىعى ون التى كوماندا سىنعا تۇسەدى. ولاردىڭ قاتارىندا «نوتتينگەم فورەست» (انگليا)، «بولونيا» (يتاليا)، «سەلتا» (يسپانيا)، «شتۋتگارت» (گەرمانيا) كوماندالارى بار.
ون التى كوماندا سەگىز جۇپ بويىنشا ءوزارا مىقتىنى انىقتايدى. جەڭىمپاز كوماندا 1/8 فينالعا جولداما الادى.
26-اقپان
«گەنك» (بەلگيا) - «دينامو زاگرەب» (حورۆاتيا) (ءبىرىنشى ويىن 1:3)
«بولونيا» (يتاليا) - «برانن» (نورۆەگيا) (0:1)
«سەلتا» (يسپانيا - پاوك (گرەكيا) (1:2)
«نوتتينگەم فورەست» (انگليا) - «فەنەرباحچە» (تۇركيا) (3:0)
«فەرەنتسۆاروش (ۆەنگريا) - «لۋدوگورەتس» (بولگاريا) (1:2)
«شتۋتگارت» (گەرمانيا) - «سەلتيك» (شوتلانديا) (4:1)
«سرۆەنا زۆەزدا» (بەلگراد) - «ليلل» (فرانسيا) (0:1)
«ۆيكتوريا پلزەن» (چەحيا) - «پاناتينايكوس» (گرەكيا)
العاشقى ويىندار 19-اقپاندا وتكىزىلدى.
ال نەگىزگى كەزەڭدە العاشقى سەگىزدىكتە بولعان «وليمپيك ليون» (فرانسيا)، «استون ۆيللا» (انگليا)، «ميدتيۋللانن» (دانيا)، «رەال بەتيس» (يسپانيا)، «پورتۋ» (پورتۋگاليا)، «براگا» (پورتۋگاليا)، «فرايبۋرگ» (گەرمانيا)، «روما» (يتاليا) كوماندالارى 1/8 فينالعا بىردەن جولداما الدى.
فينال 20 -مامىردا تۇركيانىڭ ىستانبۇل قالاسىنداعى «بەشيكتاش» ستاديونىندا وتكىزىلەدى.
اۆتور
اقبوتا تۇرسىنبەك