بۇگىن قازاقستان ازاماتتارىن تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن الىپ كەلۋ ءۇشىن بىرنەشە رەيس جاسالادى
استانا. قازاقپارات – 4-ناۋرىزدان 5-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى قازاقستانعا Air Astana جانە Flydubai اۋە كومپانيالارى 5 رەيس جاسادى. وسى رەيستەرمەن ەلگە 851 جولاۋشى جەتكىزىلدى.
ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى مالىمەتىنشە، 5-ناۋرىز كۇنى قازاقستانعا جولاۋشىلاردى الىپ كەلۋ ءۇشىن قازاقستاندىق جانە شەتەلدىك اۋە كومپانيالار تاعى بىرنەشە رەيس ورىندايدى.
Air Astana اۋە كومپانياسى جيددا - اقتاۋ - الماتى جانە جيددا - اتىراۋ - الماتى باعىتتارى بويىنشا ەكى رەيس ورىنداۋدى جوسپارلاپ وتىر. SCAT Airlines اۋە كومپانياسىمەن ماسكات - الماتى باعىتى بويىنشا 2 رەيس ورىندالادى.
Air Arabia اۋە كومپانياسى شاردجا - الماتى باعىتى بويىنشا رەيس ورىنداپ جاتىر. تاۋلىكتىڭ سوڭىنا دەيىن وسى باعىتتا تاعى ءبىر رەيس جوسپارلانعان. Flydubai اۋە كومپانياسى دۋباي قالاسىنان الماتى جانە استانا قالالارىنا رەيستەر جاساۋدى جوسپارلاپ وتىر (جولاۋشىلار سانى ناقتىلانىپ جاتىر).
3-ناۋرىزدان باستاپ تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا بارلىعى 12 رەيس ۇشىپ كەلدى. ناتيجەسىندە 2111 جولاۋشى ەلگە ورالدى.
بۇگىنگە جوسپارلانعان رەيستەردى ەسكەرە وتىرىپ، تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن قازاقستانعا شامامەن 4000 ازامات جەتكىزىلەدى.
قازاقستان ازاماتتارىن ەلگە قايتارۋ جۇمىستارى ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن اۋە كومپانيالارىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى اياسىندا جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن تاڭعى ساعات 05:00 شاماسىندا اتىراۋ قالاسىنا ساۋد ارابياسىنىڭ جيددا قالاسىنان 180 جولاۋشى مىنگەن ۇشاق قوندى. كەيىن ولار الماتى قالاسىنا ۇشىپ كەتتى.
ەلگە ورالعان ازاماتتاردىڭ ايتۋىنشا، ولار دوحادان ەر-رياد قالاسىنا دەيىن اۆتوبۋسپەن شامامەن 13 ساعات، كەيىن ەر-ريادتان جيدداعا 10 ساعاتتان استام ۋاقىت ءجۇرىپ، جەتكەن. جول بويىندا قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى ۇنەمى باقىلاۋدا بولىپ، جولاۋشىلاردى قازاقستاننىڭ شەتەلدەگى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرى سۇيەمەلدەگەن.