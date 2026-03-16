بۇگىن - قادىر ءتۇنى: قاسيەتتى ءتۇندى قالاي وتكىزگەن ابزال؟
استانا. قازاقپارات – 17-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇن - قاسيەتتى قادىر ءتۇنى.
قادىر ءتۇنى قانداي ءتۇن؟
قادىر ءتۇنى اراب تىلىندە ليايلياتۋل-كادر نەمەسە ال-كادر دەپ ايتىلادى. ماعىناسى «قاسيەتتى، قادىرلى، قۇدىرەتتى، ماڭىزدى ءتۇن» دەگەندى بىلدىرەدى. قادىر تۇنىندە مۇحاممەد پايعامبارعا جابىرەيىل پەرىشتە كەلىپ، قۇراندى بەرگەن دەلىنەدى. بۇل رامازان ايىنىڭ اياعىندا، ياعني سوڭعى تۇندەرىنىڭ بىرىندە بولعان.
ورازادا مىڭ ايدان دا قادىرلى ءتۇن بار ەكەنى ايتىلادى. بۇل ءتۇن قادىر تۇنىنە سايكەس كەلەدى. قادىر ءتۇنى تۋرالى قۇران كارىمنىڭ «قادىر سۇرەسىندە» دە ايتىلعان.
قۇراندا قادىر ءتۇنى ورازانىڭ سوڭعى ون ءتۇنىنىڭ بىرىندە ەكەنى ايتىلعان، ءبىراق ناقتى كۇنى ايتىلماعان. بۇل ءتۇنى پەرىشتەلەر جەرگە ءتۇسىپ، بەرەكە ورنايدى دەلىنەدى.
قادىر تۇنىندە نە ىستەۋ كەرەك؟
قادىر ءتۇنى باستالعانعا دەيىن تولىق دارەت العان ءجون، سونىمەن قاتار، ادام تەرىس ويلاردان جانى مەن جۇرەگىن اۋلاق ۇستاعانى دۇرىس. وسى تۇندە جاساعان كۇنالار ءۇشىن كەشىرىم سۇراپ، كوپ دۇعا ەتكەن ءجون.
قۇلشىلىق جاساپ، ساۋاپقا كەنەلەتىن ەڭ ۇتىمدى ۋاقىت - قادىر ءتۇنى. سونىمەن قاتار، قۇران وقىپ، ماعىناسىن ءتۇسىنىپ، ءدىني ءبىلىم العان ابزال ەكەنى ايتىلادى.
قادىر تۇنىندە نە ىستەمەۋ كەرەك؟
زيان نارسەلەردەن اۋلاق بولعان ءجون.
دىندە رۇقسات ەتىلمەگەن نارسەلەردى ىستەۋگە بولمايدى. مىسالى ىشىمدىك ىشۋگە بولمايدى.
بىرەۋدىڭ سىرتىنان عايبات ايتۋعا، بوس اڭگىمەگە ءۇيىر بولۋعا بولمايدى.
تۇندە قۇلشىلىق ەتكەن ءجون.
ۇرىسۋعا، بىرەۋ تۋرالى جامان نارسە ايتۋعا بولمايدى.
فيلمدەر مەن ويىن-ساۋىق باعدارلامالارىن كورىپ، ۋاقىتتى بوس وتكىزۋگە بولمايدى.
قىدىر اتا كەلە ما؟
بۇعان دەيىن نۇرلان يمام بۇل ءتۇنى قىدىر اتانى كۇتۋدىڭ قاجەتى جوق ەكەنىن ايتتى.
«كەيبىرەۋلەر تەرەزەنى اشىپ قويادى، شەكەر قويادى، داستارحان جايادى. ەشكىم كەلمەيدى، ەشكىمدى كۇتپەۋ كەرەك. كىمدە كىم كۇتسە، كوزىنە ەلەستەپ، اداسىپ كەتۋ قاۋپى بار. بۇل بىرەۋدى كۇتىپ، ەسەپ ايىرىساتىن كۇن ەمەس. بۇل - تەك قۇلشىلىق ءتۇنى»، - دەپ ەسكەرتتى يمام.
ال ورازا ايت مەرەكەسى 20-ناۋرىز.