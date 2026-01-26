09:09, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5
بۇگىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا وتىرىسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) كەزەكتى وتىرىسى وتەدى.
ءىس-شارا الەۋمەتتىك جەلىدەگى رەسمي پاراقشالاردا: consot_kz constcouncil.kz كونستيتۋتسيالىق رەفورما 2026 تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
تىكەلەي ەفير ساعات 10:00 دە باستالادى.
كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسىنداعى ۇسىنىستار جيناقتالادى.
استانادا كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى وتكەن بولاتىن.