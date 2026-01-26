ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:09, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    بۇگىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا وتىرىسى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) كەزەكتى وتىرىسى وتەدى.

    Конституциялық
    Фото: Конституциялық сот

    ءىس-شارا الەۋمەتتىك جەلىدەگى رەسمي پاراقشالاردا: consot_kz constcouncil.kz كونستيتۋتسيالىق رەفورما 2026 تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.

    تىكەلەي ەفير ساعات 10:00 دە باستالادى.

    كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسىنداعى ۇسىنىستار جيناقتالادى.

    استانادا كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى وتكەن بولاتىن.

    بيلىك جانە ساياسات كونستيتۋتسيالىق رەفورما
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
