بۇگىن - ارميالىق اۆياتسيا كۇنى
استانا. KAZINFORM - كاسىبي مەرەكە 1992-جىلعى 29 - جەلتوقساننان باستاۋ الادى. ءدال وسى كۇنى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اسكەري-اۋە كۇشتەرىنىڭ قۇرامىنا ءۇشارال قالاسىندا ورنالاسقان 01852 اسكەري ءبولىمى العاش رەت ەنگىزىلىپ، وعان «486-جەكە تىكۇشاق پولكى» اتاۋى بەرىلدى.
قورعانىس مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە اسكەري-اۋە كۇشتەرىنىڭ قۇرامداس بولىگى رەتىندە ارميالىق اۆياتسيا قۇرلىق اسكەرلەرى مەن اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىن اۆياتسيالىق قولداۋعا، وقۋ-جاتتىعۋ، جاۋىنگەرلىك جانە ارنايى مىندەتتەردى ورىنداۋعا باعىتتالعان كەشەندى ءىس-شارالاردى جۇزەگە اسىرادى. ونىڭ قارۋ-جاراعىندا م ي-17ۆ-5، م ي-8 م ت، م ي-171ش، م ي-172، م ي-24ۆ، م ي-35 م، EC-145, UH-1H- II جانە م ي-26 تىكۇشاقتارى بار.
تىكۇشاقتاردىڭ جوعارى مانيەۆرلىك قاسيەتتەرى اتىسقا قولداۋ كورسەتۋگە، اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس قۇرالدارىن باسۋعا جانە باسقا دا مىنددەتتەردى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ولاردىڭ كومەگىمەن اۋە بارلاۋى، ارتيللەريالىق نىسانانى انىقتاۋ جانە اتىستى تۇزەتۋ، اۋەدەن مينالاۋ، راديوەلەكتروندىق كۇرەس مىندەتتەرى ورىندالادى.
ءۆينتتى اۋە كەمەلەرى تاكتيكالىق اۋە دەسانتىن جانە بارلاۋ- ديۆەرسيالىق توپتاردى ءتۇسىرۋ، جۇكتەردى، وق-دارىلەردى، اسكەري تەحنيكانى تاسىمالداۋ جانە جارالىلاردى ە ۆاكۋاتسيالاۋ ءۇشىن دە قولدانىلادى.
جاۋىنگەرلىك جانە كولىكتىك تىكۇشاقتارسىز رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بىردە-ءبىر وقۋ-جاتتىعۋ، سونداي-اق اسكەري جانە اۋە شەرۋلەرى وتپەيدى. قاجەت بولعان جاعدايدا ارميالىق اۆياتسيا ەكيپاجدارى توتەنشە جاعدايلار كەزىندە ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزەدى جانە ورتتەردى سوندىرۋدە ت ج م- گە كومەك كورسەتەدى. اتاپ ايتقاندا، 2024 -جىلعى سۋ تاسقىنى كەزىندە ارميالىق اۆياتسيا ەكيپاجدارى سۋ باسقان ەلدى مەكەندەر مەن قىستاقتاردان جۇزدەگەن تۇرعىندى ەۆاكۋاتسيالادى.
ارميالىق اۆياتسيانىڭ جەكە قۇرامى تاۋلىك بويى كەزەكشىلىك اتقارىپ، جوسپارلى دا، كۇتپەگەن مىندەتتەردى ورىنداۋعا ءاردايىم دايىن. ۇشقىشتاردىڭ جوعارى كاسىبيلىگىنىڭ، جەدەلدىكتىڭ جانە بولىمشەلەردىڭ ۇتقىرلىعىنىڭ ارقاسىندا بارلىق قويىلعان مىندەت قىسقا مەرزىمدە، ۋاقىت پەن رەسۋرستاردى بارىنشا ۇنەمدەي وتىرىپ، بارىنشا ءتيىمدى ورىندالادى.
بۇدان بۇرىن Kazinform ءتىلشىسى قورعانىس سالاسىنداعى وزگەرىستەرگە شولۋ جاساعان ەدى.