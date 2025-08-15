بيلىكتە «وتباسىلىق جۇيە» جوق - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك قىزمەتتە مەريتوكراتيا قاعيداتى باستى ورىنعا شىقتى. بۇل تۋرالى ەلوردادا ءوتىپ جاتقان ۇستازداردىڭ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبىز ءبىر ەل، ءبىر حالىق بولىپ، ادىلەتتى، تازا ءارى قۋاتتى قازاقستاندى قۇرىپ جاتىرمىز. ۇلتتىڭ جاڭا ساپاسىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن ناقتى رەفورمالاردى قولعا الدىق. بۇل - اۋقىمدى ءارى كۇردەلى جۇمىس. بۇگىنگە دەيىن ءبىراز شارۋا اتقارىلدى. ەلدەگى ساياسي جۇيە تولىق جاڭعىردى. ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ جاڭا باعدارى ايقىندالدى. قوعامىمىز دامىپ، ازاماتتاردىڭ سانا-سەزىمى وزگەرۋدە. مەملەكەتتىك قىزمەتتە مەريتوكراتيا قاعيداتى باستى ورىنعا شىقتى. بيلىكتە دە «وتباسىلىق جۇيە» جوق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ اتاپ وتۋىنشە، ازاماتتاردى قىزمەتكە تاعايىنداۋ كەزىندە ەڭ الدىمەن ولاردىڭ ءبىلىمى مەن كاسىبي بىلىگى ەسكەرىلەدى.
- قازىر ەلىمىزدە رۋحى ازات، ويى ەركىن ۇرپاق ءوسىپ كەلەدى. زاڭدى سىيلاۋ، تارتىپكە باعىنۋ قوعامنىڭ مىزعىماس قاعيداسىنا اينالا باستادى. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، قازاقستان جاڭا سيپاتتى ەل بولۋ جولىنا بەت بۇردى. ءبىراق وزگەرىستەردى جاساۋ - ءبىر بولەك بولسا، ونى ءبىرجولا ورنىقتىرۋ - ءبىر باسقا ماسەلە. ول ءۇشىن، ەڭ الدىمەن، قوعام ساناسى تۇبەگەيلى جاڭعىرۋى قاجەت. وسى رەتتە سىزدەرگە، ياعني ۇستازدار قاۋىمىنا زور جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەدى. سەبەبى، ناعىز «ادال ازامات» مەكتەپ قابىرعاسىندا قالىپتاسادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.