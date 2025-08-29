بيلىككە جاڭا بۋىن وكىلدەرى كەلىپ جاتىر - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان «كونستيتۋتسيا جانە مەملەكەتتىلىك: قۇقىق پەن بولاشاق ديالوگى» اتتى عىلىمي- پراكتيكالىق كونفەرەنسيادا سويلەگەن سوزىندە ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- تۇپتەپ كەلگەندە، كونستيتۋتسيالىق رەفورما ساياسي جاڭعىرۋ ۇدەرىسىنە زور سەرپىن بەردى. پارلامەنتتىڭ ءرولى ارتتى، ۇكىمەتتىڭ جاۋاپكەرشىلىگى كۇشەيدى. ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى بيلىكتىڭ قۇزىرەتى قايتا ءبولىندى. جاڭا تالاپقا سايكەس پرەزيدەنت، سەنات، ءماجىلىس جانە ءماسليحاتتار سايلاۋى ءوتتى. وكىلدى بيلىككە ءارتۇرلى كوزقاراستاعى ساياسي كۇشتەر مەن ازاماتتار كەلدى. ءتۇرلى ساياسي پارتيالار پارلامەنتتەن ورىن الدى. ارالاس سايلاۋ جۇيەسى تاۋەلسىز ۇمىتكەرلەرگە جول اشتى. بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ 90 پايىزى ءبىر مانداتتى وكرۋگتەن سايلاندى. ءتورت جىلدىڭ ىشىندە بارلىق اۋىل اكىمدەرى جاڭا ەرەجەگە سايكەس سايلاندى. ولاردىڭ كوبى - بۇرىن مەملەكەتتىك قىزمەتتە جۇمىس ىستەمەگەن ازاماتتار. وسىلايشا، بيلىككە جاڭا بۋىن وكىلدەرى كەلىپ جاتىر. بيىلدان باستاپ اۋدان جانە وبلىستىق ماڭىزى بار قالا اكىمدەرىن حالىق تىكەلەي سايلايتىن بولدى. بۇل - ورتالىق ازيا ايماعىندا بۇرىن- سوڭدى بولماعان تاجىريبە، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى سونداي-اق «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسىنا قىسقاشا توقتالدى.
- ەلىمىزدە «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسى ورنىعا ءتۇستى. ازاماتتارىمىز ەل ومىرىنە قاجەتتى شەشىمدەردى قابىلداۋ ۇدەرىسىنە بەلسەنە قاتىساتىن بولدى. اسىرەسە، رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرۋ ىسىندە بيلىك پەن قوعامنىڭ مۇددەسى ءبىر ەكەنى انىق بايقالدى. ەلدەگى وزگەرىستەر، ەڭ الدىمەن، حالىقتىڭ يگىلىگى، ۇرپاقتىڭ بولاشاعى ءۇشىن جاسالىپ جاتىر. مەن بۇگىنگى مەرەيلى ساتتە وسى تاريحي قادامدى جاساۋعا ۇلەس قوسقان بارشا ازاماتقا العىس ايتامىن. ءبىزدىڭ قازىرگى كونستيتۋتسيامىز - وركەنيەتتى بولاشاققا جول اشاتىن، حالقىمىزدىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتەتىن اتا زاڭ. ءبىز ءبىر ەل بولىپ قولعا العان رەفورمالار كونستيتۋتسيامىزدىڭ جاسامپاز رۋحىن كۇشەيتە ءتۇستى. بۇل كەزەڭ ەلىمىزدىڭ تاريحىندا تۇبەگەيلى جاڭعىرۋ كەزەڭى بولىپ قالارى انىق، - دەدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان «كونستيتۋتسيا جانە مەملەكەتتىلىك: قۇقىق پەن بولاشاق ديالوگى» اتتى عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنتسيادا سويلەگەن ءسوزىن جاريالاعان ەدىك. وندا مەملەكەت باسشىسى وسىدان 30 جىل بۇرىن بۇكىلحالىقتىق رەفەرەندۋمدا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى قابىلدانعانىن اتاپ ءوتتى.