بيلىك ترانزيتى تۋرالى ءسوز قوزعاۋعا ءالى ەرتە - قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - بيىل قازاقستاننىڭ ۇزاق جىلدارعا ارنالعان باعىت-باعدارى ايقىندالاتىن جىل بولادى. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
سۇحبات بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى بيلىك ءترانزيتى تۋرالى ءسوز قوزعاۋعا ءالى ەرتە ەكەنىن، الدىمىزدا تاباندى جۇمىسقا تولى بىرنەشە جىل بار ەكەنىن باسا ايتتى. سونىمەن قاتار بيىل ساياسي تۇرعىدان العاندا قانداي جىل بولاتىنىنا توقتالدى.
- قازىردىڭ وزىندە ناقتى ايتا الامىن: بيىل ەل تاعدىرىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن، قازاقستاننىڭ ۇزاق جىلدارعا ارنالعان باعىت-باعدارى ايقىندالاتىن جىل بولادى. مەن كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا قاتىستى رەفەرەندۋم وتەتىنىن الدىن الا ايتتىم. قازىر ساراپشىلار توبىمەن بىرگە اتا زاڭىمىزدىڭ رەداكسياسىنا قاتىستى ۇسىنىستاردى قاراپ جاتىرمىن. جوسپارلانعان وزگەرىستەر وتە كوپ، ءبارى تۇتاسا كەلگەندە جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋمەن پارا-پار قادام جاسايمىز دەۋگە بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن Turkistan» گازەتىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ اتالعان باسىلىمنىڭ باس رەداكتورى، بەلگىلى اقىن، پۋبليتسيست باۋىرجان باباجان ۇلىنا بەرگەن كەڭ كولەمدى سۇحباتى جاريالاندى.