بىلىمگە بەرىلگەن مۇمكىندىك: جاستارعا ارنالعان قارجىلىق قولداۋ قالاي وزگەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كەيىنگى جىلدارى جاستاردىڭ ساپالى ءبىلىم الۋىنا جاعداي جاساۋ ماقساتىندا مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىكتەرى كەڭەيىپ كەلەدى. ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنىڭ سانى ارتىپ، ستۋدەنتتەردىڭ شاكىرتاقىسى بىرنەشە رەت ءوستى.
سونىمەن قاتار جاڭا جيناقتاۋ جۇيەلەرى مەن الەۋمەتتىك وسال توپتارعا ارنالعان ارنايى باعدارلامالار ىسكە قوسىلدى. وسى وزگەرىستەر جاستاردىڭ ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتىپ قانا قويماي، قارجىلىق جۇكتەمەنى دە ازايتۋعا باعىتتالعان.
گرانت سانى كوبەيدى
2025-2026 وقۋ جىلىندا جوعارى ءبىلىم الۋعا ارنالعان مەملەكەتتىك گرانتتاردىڭ سانى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى. عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، باكالاۆريات دەڭگەيىنە 77 مىڭنان استام گرانت بولىنگەن. جالپى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى بويىنشا 93 مىڭنان استام گرانت قاراستىرىلدى.
گرانتتاردىڭ باسىم بولىگى ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىس جوعارى سالالارعا باعىتتالدى. اتاپ ايتقاندا، ينجەنەريا، قۇرىلىس، اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار، پەداگوگيكا جانە جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى بويىنشا بولىنگەن گرانتتار سانى ايتارلىقتاي كوپ بولدى.
سونىمەن بىرگە، «سەرپىن» باعدارلاماسى، اسكەري قىزمەتىن وتەگەن جاستارعا ارنالعان گرانتتار جانە شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەت فيليالدارىندا ءبىلىم الۋعا ارنالعان مەملەكەتتىك تاپسىرىس بار.
شاكىرتاقى مولشەرى ءوستى
ستۋدەنتتەردى قولداۋدىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - شاكىرتاقىنى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارتتىرۋ. 2025-جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ باكالاۆريات ستۋدەنتتەرىنىڭ نەگىزگى شاكىرتاقىسى 52372 تەڭگەگە دەيىن ءوستى. پەداگوگيكالىق جانە مەديتسينالىق ماماندىقتاردا وقيتىن ستۋدەنتتەر شامامەن 84 مىڭ تەڭگە الادى. ماگيسترانتتاردىڭ شاكىرتاقىسى 117098 تەڭگەگە، دوكتورانتتاردىڭ تولەمى 262500 تەڭگەگە دەيىن ۇلعايدى.
مەملەكەت ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار ستۋدەنتتەرگە قوسىمشا ۇستەماقىلار دا قاراستىرعان. كورۋ نەمەسە ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان جاستار، جەتىم بالالار جانە باسقا دا الەۋمەتتىك ساناتتاعى ءبىلىم الۋشىلار جوعارى مولشەردەگى تولەم الۋعا مۇمكىندىك الادى.
«كەلەشەك» جۇيەسى ىسكە قوسىلدى
بيىل ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ماڭىزدى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - «كەلەشەك» ءبىرىڭعاي ەرىكتى جيناقتاۋ جۇيەسىنىڭ ەنگىزىلۋى بولدى. جوبا اياسىندا بالالاردىڭ بولاشاق بىلىمىنە قاراجات جيناۋعا مۇمكىندىك بەرىلەدى. جيناقتارعا مەملەكەتتىك سىياقى قوسىلادى، سونداي- اق بۇل قاراجاتتى «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسىنان تۇسەتىن قاراجاتپەن بىرىكتىرۋگە بولادى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي ءتاسىل اتا-انالاردىڭ جوعارى بىلىمگە الدىن الا قارجى جيناۋىنا مۇمكىندىك بەرىپ، بولاشاقتا وقۋ اقىسىنىڭ اۋىرتپالىعىن ازايتادى.
سارالانعان گرانتتار تاجىريبەسى جالعاسادى
قازاقستاندا تولىق گرانتپەن قاتار سارالانعان گرانتتار جۇيەسى دە ەنگىزىلدى. بۇل تەتىك بويىنشا مەملەكەت وقۋ قۇنىنىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگىن وتەيدى، ال قالعان سومانى ستۋدەنت ءوز قالتاسىنان نەمەسە جەڭىلدەتىلگەن ءبىلىم بەرۋ نەسيەسى ارقىلى جابا الادى. 2025-جىلى وسىنداي 300 گرانت ءبولىندى.
الەۋمەتتىك وسال توپتارعا ەرەكشە قولداۋ
مەملەكەتتىك باعدارلامالاردان بولەك، الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى جاستارعا ارنالعان قوسىمشا مۇمكىندىكتەر دە بار. ماسەلەن، «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورى 2025-2026 وقۋ جىلىنا 500 ءبىلىم گرانتىن ءبولدى. باعدارلاما از قامتىلعان وتباسىلاردان شىققان تالاپكەرلەرگە، جەتىم بالالارعا جانە مۇگەدەكتىگى بار جاستارعا ارنالعان. گرانت وقۋ اقىسىن تولىق وتەپ قانا قويماي، اي سايىن 40 مىڭ تەڭگە كولەمىندە شاكىرتاقى تولەۋدى كوزدەيدى.