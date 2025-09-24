بىلتىر قازاقستاندىقتار ونلاين ساۋداعا 3,2 تريلليون تەڭگەسىن جۇمساعان
استانا. قازاقپارات - ەلدە بولشەك ساۋدا نارىعىندا 1,5 ميلليون اسا ادام جۇمىس ىستەيدى. الايدا كەيىنگى جىلدارى كوپشىلىگى قارا بازاردان كەتىپ جاتىر. سەبەپ - ونلاين ساۋدا. قازىر ۇيدەن شىقپاي-اق قالتا تەلەفونىڭىزدىڭ كومەگىمەن قالاعان تاۋارىڭىزعا قول جەتكىزە الاسىز.
ءبىراق بۇل الاياقتىق پەن كيبەر قىلمىسكەرلەردىڭ وڭ جامباسىنا كەلىپ تۇر. ءناپاقاسىن ساۋدادان تاۋىپ جۇرگەن گاۋحار ەكى جىل بۇرىن كيىم دۇكەنىن اشقان. الايدا كەيىنگى كەزدەرى كاسىپكەر ونلاين ساۋداعا ويىسقانىن ايتادى. ويتكەنى نارىق تالابى سولاي.
گاۋحار سامەن، كاسىپكەر:
- ماگازين اشاتىن بولساڭىز، رەمونت جاساپ، جابدىق الۋ كەرەك. تاۋارلاردى تولتىرۋ كەرەك، جالعا الاتىن ورىننىڭ قارجىسى دا بار. كوپ قاراجات. ءبىز Instagram جانە Tik Tok جەلىلەرىن قولدانامىز جانە Kaspi Market- ءتى دە قولدانامىز. كوبىنەسە Instagram-نان تاپسىرىس بەرەدى. باسقا قالالاردان دا تاپسىرىس بولادى. سوندىقتان ۇلكەن ايماقتى قامتي الامىز. ونلايدى دامىتىپ جاتساق، بىزگە ءتيىمدى.
ءيا، ەلىمىزدە ونلاين ساۋدا قىزىپ تۇر. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، بولشەك ساۋدادا ينتەرنەت-رەسۋرستار ارقىلى ساتىلاتىن ءۇي تاۋارلارىنىڭ ۇلەسى %35 جۋىق. ال اياقكيىم جانە سپورت تاۋارلارى %17 بولسا، تاماق ونىمدەرى، كوسمەتيكا، دارىلىك پرەپاراتتاردىڭ جالپى ۇلەسى %24,5. كوپشىلىك تە ەلەكتروندى ساۋدانى قۇپ كورەدى. راس، قىسقا ۋاقىتتا ەلەكتروندى ساۋدا كوز ىلەسپەس جىلدامدىقپەن دامىدى. ماسەلەن، 10 جىل بۇرىن نارىقتاعى ۇلەسى نەبارى %0,5 بولعان. ال بيىل 15 پايىزعا جەتۋى مۇمكىن.
ۆەرا گريگوريەۆا، ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى ەلەكتروندىق جانە بيرجالىق ساۋدا باسقارماسىنىڭ باسشىسى:
- كەيىنگى 5 جىلدا ونلاين ساۋدا كولەمى 7 ەسە ءوسىپ، بىلتىر ساۋدا اينالىمى 3,2 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدە ەلەكتروندى ساۋدا ۇلەسى 14 پايىز. ونىڭ باسىم بولىگى ياعني، 85 پايىزى ماركەتپلەيستەرگە تيەسىلى. بىلتىر قازاقستاندىقتار ونلاين ساۋداعا 3,2 تريلليون تەڭگەسىن جۇمساعان.
مامانداردىڭ بولجاۋىنشا، 2029 -جىلعا قاراي كورسەتكىش ءۇش ەسە ارتۋى مۇمكىن. بۇل ساۋدادا بەرەكە بار دەپ بىلەتىن كاسىپكەرلەر ءۇشىن ءتيىمدى. دەگەنمەن تاياقتىڭ ەكىنشى ۇشى بار. ول - ينتەرنەت الاياقتىق. وتكەن جىلدىڭ وزىندە اككىلەر 12 مىڭعا جۋىق تۇرعىندى قۇرىعىنا تۇسىرگەن. وسىلايشا قاراشا قاس-قاعىم ساتتە 18 ميلليارد تەڭگەسىنەن قاعىلعان.
24.kz