بىلتىر قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ساۋدا كولەمى 28 ميلليارد دوللارعا جەتتى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىندە سويلەگەن سوزىندە قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ساۋدا كولەمى تۋرالى ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت ايماق پەن رەسەي اراسىنداعى ەكىجاقتى جانە كوپجاقتى ىقپالداستىقتىڭ ءبىرقاتار وزەكتى باعىتىنا قاتىستى ويىمەن ءبولىستى. ءبىرىنشى باسىمدىق رەتىندە ساۋدا جانە يندۋستريالدى قارىم-قاتىناستى دامىتۋعا توقتالدى.
- العاشقى سامميتتە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا ۇلگىسىن قالىپتاستىرۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەۋگە كەلىسكەن ەدىك. بۇگىن قابىلداناتىن بىرلەسكەن ءىس-قيمىل جوسپارى 50 دەن اسا شارانى قامتيدى. بۇل - وتە قۇندى قۇجات. سول سەبەپتى ونى ۋاقتىلى ىسكە اسىرۋعا بارىنشا كۇش جۇمىلدىرۋ قاجەت. ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ رەسەيمەن ساۋدا كولەمى بارلىق تاۋار اينالىمىنىڭ ۇشتەن ءبىرىن قۇرايدى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بۇل كورسەتكىش 20 پايىز ءوسىپ، 50 ميلليارد دوللاردان استى. اتالعان كولەمنىڭ جارتىسىنان كوبى قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ساۋداعا تيەسىلى. بىلتىر ونىڭ كولەمى 28 ميلليارد دوللارعا جەتتى. رەسەي قازاقستان ەكونوميكاسىنا قارجى قۇيعان ءىرى ينۆەستورلاردىڭ قاتارىنا ەندى. ينۆەستيتسيا كولەمى 26 ميلليارد دوللاردان استى. بىلتىردىڭ وزىندە رەسەيدەن تىكەلەي كەلەتىن ينۆەستيتسيا اعىنى 33 پايىز ۇلعايىپ، 4 ميللياردتان اسا دوللارعا كوبەيگەن. وعان ونەركاسىپ كووپەراتسياسىن جەدەل دامىتۋ مۇمكىندىك بەردى. جالپى قۇنى 21 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن 114 ينۆەستيتسيالىق جوبا جۇزەگە اسىرىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا 33 جوبا بويىنشا جۇمىس ءجۇرىپ جاتىر. ونىڭ ينۆەستيتسيا كولەمى 4,5 ميللياردتان استام دوللاردى قۇرايدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، تاراپتار ساۋدا كەدەرگىلەرىن جويۋدى، ءوزارا ساۋدانى جانداندىرۋدى جانە تاۋار اينالىمى نومەنكلاتۋراسىن كەڭەيتۋدى قولدايدى.
- شەكارالىق ساۋدا ايماعىن قۇرۋ، تۇراقتى تۇردە شەكارالىق ايماقتىق فورۋمدار، بيزنەس-فورۋمدار، كورمەلەر مەن جارمەڭكەلەر وتكىزۋ، ەلەكتروندىق ساۋدا الاڭىن دامىتۋ بۇل مىندەتتەردى شەشۋگە ىقپال ەتەدى. قازىرگى ۋاقىتتا ورتالىق ازيادا بىرلەسكەن ساۋدا-ونەركاسىپ ايماقتارى مەن يندۋستريالدىق حابتار قالىپتاسا باستادى. بۇل الاڭداردا ءوندىرىس لوكاليزاتسياسىنا، قوسىلعان قۇننىڭ بارلىق تىزبەگى بويىنشا كووپەراتسياعا جانە تۇراقتى تاسىمالدى قامتاماسىز ەتۋگە جاعداي جاسالادى. رەسەيلىك بيزنەستىڭ اتالعان جوبالارعا قاتىسۋى رەسەي تاۋارلارىنىڭ ءبىزدىڭ، سونىڭ ىشىندە قازاقستان نارىعىندا ۇزاق ۋاقىت بويى اينالىمدا بولۋىنا ىقپال ەتەدى، - دەدى پرەزيدەنت.