بىلتىر بانكتەر «شىبىق باسىن سىندىرماي» 3 تريلليون تەڭگەگە جۋىق تابىس تاپتى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بىلتىر بانكتەر «شىبىق باسىن سىندىرماي» 3 تريلليون تەڭگەگە جۋىق تابىس تاپتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- جاڭا ينۆەستيتسيالىق كەزەڭنىڭ ءتيىمدى جۇزەگە اسۋى كوبىنە قارجى سەكتورىنىڭ بەلسەندى اتسالىسۋىنا بايلانىستى. بۇگىندە ەلىمىزدىڭ قارجى نارىعىنداعى جيىنتىق اكتيۆتەردىڭ 84 پايىزى بانك سالاسىنا تيەسىلى. دەگەنمەن بيزنەسكە بەرىلەتىن قارىز ۇلەسى تومەن دەڭگەيدە قالىپ وتىر. نە بارى 38 پايىزدى قۇرايدى. ال ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر بىلتىر «شىبىق باسىن سىندىرماي»، ەش قينالماي 3 تريلليون تەڭگەگە جۋىق تابىس تاپتى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت بانكتەر ەكونوميكانىڭ نەگىزگى قارجىلاندىرۋ كوزى رەتىندە ءوزىنىڭ زاڭدى رولىنە ورالۋى ءۇشىن جاعداي جاساۋ قاجەت دەگەن تالاي رەت ايتىلعانىن ەسكە سالدى.
- ءبىراق سىلتاۋ تاۋسىلمايدى. ناتيجەسىندە بانك جۇيەسىندەگى الاياقتىق ارەكەتتەرگە كۋا بولدىق. ءىرى، جۇيە قۇراۋشى بانكتەر مەملەكەت تاراپىنان وراسان زور كومەك بەرىلگەنىنە قاراماستان، داعدارىسقا ۇشىراپ، تۋرا ماعىناسىندا 1 دوللارعا ساتىلدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قازىر بانكتەردىڭ وزىنە تارتاتىن قارجى رەسۋرستارىنىڭ قۇنى جوعارى دەگەن اڭگىمە ايتىلا باستاعانىن اتاپ ءوتتى.
- ولاردىڭ ەكونوميكانى قارجىلاندىرۋىنا وسى كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر-مىس. دەمەك، ەكونوميكانى قولجەتىمدى كرەديتپەن قامتاماسىز ەتۋدىڭ جالعىز جولى — ينفلياتسيانى تۇراقتاندىرىپ، دەڭگەيىن تومەندەتۋ، سودان كەيىن نارىقتىق مولشەرلەمەنى ازايتۋ. تاعى دا قايتالاپ ايتامىن: بۇل رەتتە ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانكتىڭ جۇيەلى، ۇيلەسىمدى ءارى كاسىبي تۇرعىدا جۇمىس ىستەگەنى ماڭىزدى. حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ كەڭەسىنە قۇلاق اسىپ، ءتۇرلى تەرمينولوگيانى وڭدى- سوڭدى قولدانۋعا اسا كوپ اقىلدىڭ قاجەتى جوق. ازداپ ويلانىپ، تىم بولماسا كوپتەگەن تۇيتكىلدى شەشۋگە تالاپتانىپ كورۋ، بۇل - باسقا ماسەلە، - دەدى پرەزيدەنت.