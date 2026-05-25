بىلتىر استاناعا 1,6 ميلليون تۋريست كەلدى
استانا. قازاقپارات - استانادا ەكوپارك پايدا بولادى. بيىل ينۆەستيتسيالىق جوبانىڭ العاشقى كەزەڭى اياقتالادى. مۇنداي باستامالار ەلوردانىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى. بىلتىر باس قالامىزعا ءبىر جارىم ميلليوننان استام ساياحاتشى كەلگەن. الدىڭعى جىلعا قاراعاندا ەداۋىر ءوسىم بار. اسىرەسە تۇركيا، قىتاي جانە ا ق ش- تان كەلۋشىلەر كوبەيدى.
تۋريستەردى نە قىزىقتىرادى؟ قالا قازىناسى قانشاعا تولىقتى؟
استانانىڭ اجارى اي ساناپ ايشىقتالىپ، ارمان قالاعا اينالدى. ەلدىڭ ءار وڭىرىنەن عانا ەمەس، الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن تۋريستەر اعىلىپ جاتىر. وعان ستاتيستيكا دالەل. بىلتىردىڭ وزىندە باس قالامىزعا ءبىر ميلليون 600 مىڭنان استام ساياحاتشى كەلگەن. بۇل الدىڭعى جىلداعىمەن سالىستىرعاندا 7 پايىزعا كوپ. مەيمانداردىڭ 400 مىڭعا جۋىعى - شەتەلدىك. ولاردىڭ ىشىندە رەسەي، قىتاي، تۇركيا، وزبەكستان جانە ا ق ش ازاماتتارىنىڭ ۇلەسى باسىم.
ساياحاتشىلار ەڭ اۋەلى استانانىڭ سيمۆولى - بايتەرەككە، تاريحي مۋزەيلەرگە، ورتالىق ازياداعى ەڭ ۇلكەن مەشىتكە، بوتانيكالىق باققا جانە حان شاتىر ساۋدا ورتالىعىنا بارادى. تاياۋدا عانا قولدانىسقا بەرىلگەن LRT- دا تۋريستەردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرىپ وتىر.
استاناعا كەلگەن تۋريستەر ورتاشا ەسەپپەن تاۋلىگىنە 118 مىڭ تەڭگە جۇمسايدى. اstana turizm ورتالىعىنىڭ ەسەبى وسىنداي. تۋريزم سالاسى ەلوردانىڭ ەكونوميكاسىنا تىكەلەي وڭ اسەر ەتىپ وتىر. بىلتىر قوناقۇيلەر مەن حوستەلدەر 74 ميلليارد تەڭگە تابىس تاپقان. بۇل كورسەتكىش 14 پايىزعا ارتقانى بايقالادى. قالادا جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. سولاردىڭ ءبىرقاتارىنا توقتالساق، كىشى تالدىكولدە ەكوپارك اشىلادى. قازىر سۋ قويماسىنىڭ جەكەلەگەن ۋچاسكەلەرىن تازارتۋ جانە ءتۇبىن تەرەڭدەتۋ جۇمىستارى قولعا الىندى. بيىل جوبانىڭ العاشقى كەزەڭى اياقتالادى. ال كەلەسى جىلى تولىق ىسكە قوسىلادى.
سونداي-اق 4 جانە 5 جۇلدىزدا جاڭا قوناقۇيلەر بوي كوتەرەدى. ەكى مەيمانحانانىڭ قۇرىلىسىنا، جالپى العاندا، 25 ميلليارد تەڭگە جۇمسالادى.
سايات ورازتاي، Astana Tourism ورتالىعى ينفراقۇرىلىم جانە ءىس-شارالاردى قولداۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى:
- سالاعا سالىنعان ينۆەستيتسيالار 75 پايىزعا ارتىپ، 438 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. ءبىر تۋريستىڭ ورتاشا شىعىنى تاۋلىگىنە 118 مىڭ تەڭگە. بۇل شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى. مەديتسينالىق تۋريزمدى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. 2026 -جىلى شەتەلدىك ماماندار ءۇشىن اقپاراتتىق تۋرلار ۇيىمداستىرىلىپ، حالىقارالىق كورمەلەرگە قاتىسىپ جاتىرمىز.
تۋريستەردىڭ %31- ى ىسكەرلىك ماقساتتا كەلگەن
استاناعا كەلگەن تۋريستەردىڭ 31 پايىزى عانا ىسكەرلىك ماقساتتا كەلسە، قالعانى دەمالۋعا، ءىس-شارالارعا قاتىسۋعا جانە ساۋدا-ساتتىق جاساۋعا كەلەدى. بيىلدىڭ وزىندە وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتكە 20 مىڭداي ادام قاتىستى. ال Solana حالىقارالىق فەستيۆالى مەن PGL ASTANA كيبەرسپورت تۋرنيرىن قوسا العاندا، 60 مىڭنان استام تۋريست كەلدى. اۋقىمدى ءىس-شارالار جوسپارى ودان ءارى جالعاسادى. ماسەلەن، بولاشاق ويىندارى، باي قىمىز فەستيۆالى جانە الەم جۇلدىزدارى باس قوساتىن ونەر كەشتەرى كۇتىپ تۇر.
سايات ورازتاي، Astana Tourism ورتالىعى ينفراقۇرىلىم جانە ءىس-شارالاردى قولداۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى:
- وسى جىلى مىڭنان استام ءىس-شارا وتكىزۋ جوسپارلانۋدا. ولاردىڭ قاتارىندا «بولاشاق ويىندارى»، «كومي- كون» فەستيۆالى، سيرك گوسترولدەرى، ەنريكە يگلەسياس كونسەرتتەرى بار. قوناق ۇيلەر مەن حوستەلدەردىڭ تابىسى 350 ميلليارد تەڭگەدەن استى. ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە تۋريستىك اۋماقتار قاتارىندا استانامەن قاتار، بۋراباي كۋرورتتىق ايماعى، الماتى تاۋ كلاستەرى مەن ماڭعىستاۋ ءوڭىرى بار.
24.kz