بىلتىر التىن ۇرلىعى مەن زاڭسىز كەن وندىرۋگە قاتىسى بار 1400 دەن استام ادام ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى التىن ۇرلىعى مەن زاڭسىز كەن ءوندىرۋدىڭ جولىن كەسۋ بويىنشا جۇيەلى شارالاردى جالعاستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارى اياسىندا قالا قۇراۋشى كاسىپورىنداردىڭ، سونىڭ ىشىندە التىن ءوندىرۋ سەكتورىنداعى نىسانداردىڭ تۇراقتى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە.
وتكەن جىلدان بەرى رەسپۋبليكا بويىنشا التىن ۇرلىعى مەن زاڭسىز كەن وندىرۋگە قاتىسى بار 1400 دەن استام ادام جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان. سونداي-اق زاڭسىز اينالىمنان 12 توننادان استام التىن قۇرامدى ماتەريال تاركىلەنگەن.
بيىل جامبىل وبلىسىنداعى «اقباقاي» تاۋ-كەن بايىتۋ كومبيناتى اۋماعىندا التىن قۇرامدى كەندى زاڭسىز ءوندىرۋ، وڭدەۋ جانە ۇرلاۋمەن اينالىسقان ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپقا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ اياقتالدى. قىلمىستىق ءىس قازىرگى ۋاقىتتا سوتتا قارالۋدا.
جەدەل ءىس-شارالار بارىسىندا كاسىپورىن اۋماعىنا زاڭسىز كىرۋ ارەكەتى دەر كەزىندە توقتاتىلىپ، جامبىل، ۇلىتاۋ جانە قاراعاندى وبلىستارىنىڭ تۇرعىندارىنان قۇرالعان توپ ۇستالدى. ولار التىن قۇرامدى ماتەريالدى ۇرلاۋ ارناسىن جولعا قويۋعا ارەكەتتەنگەن.
كۇدىكتىلەردەن قارۋ-جاراق، ءىرى كولەمدەگى قاراجات، بايلانىس قۇرالدارى جانە اۆتوكولىكتەر تاركىلەندى. قازىرگى تاڭدا كەلتىرىلگەن زالال كولەمى انىقتالىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار كاسىپورىننىڭ كۇزەت جانە قاۋىپسىزدىك قىزمەتى وكىلدەرىنىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرگە قاتىسى بار-جوعى تەكسەرىلۋدە.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، قابىلدانعان شارالار التىننىڭ كولەڭكەلى اينالىمىن ازايتۋعا جانە ەلدىڭ ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى زاڭ مەن ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى جۇمىستى جالعاستىرادى.