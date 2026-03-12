ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:58, 12 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    بيۋللەتەندى ءبۇلدىرىپ العان جاعدايدا جاڭاسى بەرىلە مە

    استانا. KAZINFORM - ازاماتتارعا داۋىس بەرۋگە ءبىر عانا بيۋللەتەن ۇسىنىلادى. بۇل جونىندە ق ر ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا مالىمدەدى.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    كوميسسيا مالىمەتىنشە، ەلىمىزدە 12461796 داۋىس بەرۋشى تىركەلگەن. زاڭ بويىنشا، وسى ساننان 1 پايىز ارتىق بيۋللەتەن ازىرلەنەدى. دەمەك، 12586414 بيۋللەتەن بولماق.

    الايدا جىرتىپ نە بۇلدىرىپ السا، ازاماتتارعا جاڭا بيۋللەتەن بەرىلمەيدى.

    - ۋچاسكەلەرگە ازاماتتار ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگىمەن كەلۋى مۇمكىن. بۇل - تىركەلگەن مەكەنجايىنان باسقا جەردە داۋىس بەرەتىندەرگە ۇسىنىلاتىن قۇجات. نە بولماسا، ۋچاسكەلەرگە ءبىر تاۋلىككە تىركەلگەندەر دە بولۋى ىقتيمال. بيۋللەتەندەردىڭ 1 پايىز ارتىق جاسالاتىن سەبەبى سول. جوعارىدا جازىلعان ەكى توپتاعى ازاماتتار ءۇشىن قاراستىرىلعان. ال بيۋللەتەنىن ءبۇلدىرىپ العاندارعا ەكىنشىسى بەرىلمەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن تىركەۋى جوق ازاماتتار رەفەرەندۋمعا قالاي قاتىساتىنىن جازعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات كونستيتۋتسيالىق رەفورما
