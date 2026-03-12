بيۋللەتەندى ءبۇلدىرىپ العان جاعدايدا جاڭاسى بەرىلە مە
استانا. KAZINFORM - ازاماتتارعا داۋىس بەرۋگە ءبىر عانا بيۋللەتەن ۇسىنىلادى. بۇل جونىندە ق ر ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا مالىمدەدى.
كوميسسيا مالىمەتىنشە، ەلىمىزدە 12461796 داۋىس بەرۋشى تىركەلگەن. زاڭ بويىنشا، وسى ساننان 1 پايىز ارتىق بيۋللەتەن ازىرلەنەدى. دەمەك، 12586414 بيۋللەتەن بولماق.
الايدا جىرتىپ نە بۇلدىرىپ السا، ازاماتتارعا جاڭا بيۋللەتەن بەرىلمەيدى.
- ۋچاسكەلەرگە ازاماتتار ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگىمەن كەلۋى مۇمكىن. بۇل - تىركەلگەن مەكەنجايىنان باسقا جەردە داۋىس بەرەتىندەرگە ۇسىنىلاتىن قۇجات. نە بولماسا، ۋچاسكەلەرگە ءبىر تاۋلىككە تىركەلگەندەر دە بولۋى ىقتيمال. بيۋللەتەندەردىڭ 1 پايىز ارتىق جاسالاتىن سەبەبى سول. جوعارىدا جازىلعان ەكى توپتاعى ازاماتتار ءۇشىن قاراستىرىلعان. ال بيۋللەتەنىن ءبۇلدىرىپ العاندارعا ەكىنشىسى بەرىلمەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن تىركەۋى جوق ازاماتتار رەفەرەندۋمعا قالاي قاتىساتىنىن جازعانبىز.