بيۋللەتەندەردى داۋىس بەرۋشىلەردىڭ ۇيلەرىنە اپارىپ تاراتۋ مۇمكىن ەمەس - نۇرلان ءابدىروۆ
استانا. KAZINFORM - بيۋللەتەندەردى داۋىس بەرۋشىلەردىڭ ۇيلەرىنە اپارىپ تاراتۋ مۇمكىن ەمەس. بۇل تۋرالى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا كوميسسيا ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ ايتتى.
- بيۋللەتەندەردى داۋىس بەرۋشىلەردىڭ ۇيلەرىنە اپارىپ تاراتىپ جاتىر، دەگەن اڭگىمە شىقتى. ديپفەيككە قارسى ورتالىقتىڭ جەدەل قولدانعان شارالارىنىڭ ارقاسىندا بۇعان ءتيىستى باعا بەرىلدى. سونىمەن قاتار ايتارىم، ونداي مۇمكىن ەمەس. سەبەبى، تيپوگرافيادان شىققان ءاربىر بيۋللەتەن ساناۋلى. ولار ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇزەتۋىمەن وڭىردەگى كوميسسيالارعا جەتكىزىلەدى. سودان كەيىن 3 نەمەسە 1 كۇن قالعاندا ۋچاسكەلەرگە تىكەلەي اپارىلىپ، سول جەردىڭ كۇزەتىنە تاپسىرىلادى، - دەدى نۇرلان ءابدىروۆ.
ايتا كەتەيىك، رەفەرەندۋم كۇنى قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋ داۋىس بەرۋگە ارنالعان ءۇي-جايدا نەمەسە پۋنكتتە وتكىزىلمەيدى.