بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پرەزيدەنتى Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جارلىعىمەن ەلدەگى جوعارى ءبىلىم بەرۋ سالاسىن دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پرەزيدەنتى دۋان پەن Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان - اكادەميالىق ءبىلىم ايماعى» ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر فورۋمىنىڭ اياسىندا دۋان پەندى قابىلداعان. پرەزيدەنت ۋنيۆەرسيتەتتىڭ استاناداعى فيليالىنىڭ اشىلۋى قازاقستان-قىتاي ىنتىماقتاستىعىنىڭ جوعارى تيىمدىلىگىن ايقىن كورسەتەتىن جارقىن مىسالعا اينالعانىن اتاپ ءوتىپ، ونىڭ گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا جانە ەكى ەل اراسىنداعى زياتكەرلىك كوپىر قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتىپ وتىرعانىن ايتتى.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا جەتەكشى شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ فيليالدارى مەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتەرىنەن قۇرالعان جەلى قالىپتاسىپ كەلەدى. ولاردىڭ ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ 85 پايىزى جاساندى ينتەللەكت، كومپيۋتەرلىك ينجەنەريا، كيبەرقاۋىپسىزدىك، جاراتىلىستانۋ جانە تەحنيكالىق عىلىمدار، يادرولىق فيزيكا جانە وزگە دە سۇرانىسقا يە جوعارى تەحنولوگيالىق باعىتتارعا باعدارلانعان. وسى تۇرعىدا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن دامىتۋ، عىلىمي- ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ءوزارا ءىس- قيمىلدى كەڭەيتۋ، سونداي-اق بىلىكتى قىتايتانۋشى- لينگۆيستەردى دايارلاۋ ەرەكشە ماڭىزعا يە.
استانا حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتى بازاسىندا ورتالىق ازياداعى قىتاي تىلدىك ءبىلىم بەرۋدىڭ العاشقى ورتالىعى - بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (BLCU) فيليالىن اشۋ قازاقستان-قىتاي ءبىلىم بەرۋ ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋداعى ماڭىزدى كەزەڭگە اينالىپ، فيليال قىزمەتىنىڭ تابىستى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن ايقىن دالەلدەدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن جاپونيا عىلىم، ءبىلىم سالاسىندا ءبىرقاتار كەلىسىم جاساعان ەدى.