بەيجىڭ گازەتتەرى «التايدىڭ اق ايۋى» دەپ جارىسا جازعان چەمپيون
گۇلستان بالۋان قاناپيا ۇلى - 1952 -جىلى 1- شىلدەدە التايدىڭ كوكتوعاي اۋدانىندا تۋعان. قىتايدىڭ ۇلتتىق كۇرەسىنەن 4 دۇركىن مەملەكەتتىك چەمپيون (اۆارگا) جانە دزيۋدو قۇراماسىنىڭ باپكەرى.
1973 -جىلى التاي قالاسىنىڭ بالۋاندار قۇراماسىنا قابىلدانعان.
وسى جىلدىڭ شىلدەسىندە شىڭگىل قالاسىندا وتكەن «التاي ايماعىنىڭ سپورت ويىندارىندا» قىتايدىڭ ۇلتتىق كۇرەسىنىڭ چەمپيونى بولدى. وسى جىلى «التاي ايماعىنىڭ بالۋاندار قۇراماسى» قۇرىلىپ، گۇلستان وعان قابىلداندى.
وسى جىلى التايدا وتكەن 12-ايماق-وبلىستىڭ بالۋاندارى باق سىناسقان «كۇرەستەن شينجياڭ ولكەلىك بىرىنشىلىگىندە» گۇلستان بالۋان 78 ك گ بويىنشا چەمپيون بولادى.
وسى جىلعى بۋراتالدا وتكەن «شينجياڭ ولكەلىك سپورت ويىندارىندا» چەمپيون بولدى.
1976 -جىلى باۋديندا وتكەن «كۇرەستەن قىتاي مەملەكەتتىك بىرىنشىلىگىندە» قىتايدىڭ ۇلتتىق كۇرەسىنەن 87 ك گ بويىنشا چەمپيون بولادى.
1979 -جىلى مامىردا، شۇيجوۋدا وتكەن «كۇرەستەن قىتاي مەملەكەتتىك بىرىنشىلىگىندە» 90 ك گ بويىنشا چەمپيون بولدى.
وسى جىلى باۋديندا وتكەن «قىتاي مەملەكەتتىك 4 -كەزەكتى سپارتاكياداسىندا» 90 ك گ بويىنشا قىتايدىڭ ۇلتتىق كۇرەسىنەن 2 -ورىن يەگەرى بولدى. بۇل كەزدە ول تۋرالى جارىسا جازعان گازەتتەردىڭ ىشىندە «پەكين اقشامى(北京晚报) » گازەتى ونى «التايدىڭ اق ايۋى» دەپ جازدى.
1979~1981 -جىلدارى شاڭحاي سپورت اكادەمياسىندا دزيۋدو بويىنشا وقىپ، «شينجياڭ دزيۋدو قۇراماسىنىڭ» العاشقى باپكەرى بولىپ بەكىتىلدى. ول تاربيەلەگەن قاھار زاكىر 1983 -جىلى «دزيۋدودان قىتاي مەملەكەتتىك بىرىنشىلىگىندە» 74 ك گ بويىنشا چەمپيون بولعان.
1985~1986 -جىلدارى «شينجياڭ وليمپيادالىق رەزەرۆتى دايارلاۋ ورتالىعىنىڭ» ديرەكتورى بولسا، 1986~1989 -جىلدارى «شينجياڭ قىزدار دزيۋدو قۇراماسىنا» باپكەرى، 1989~1991 -جىلدارى «شينجياڭ قىتايدىڭ ۇلتتىق كۇرەس قۇراماسىنىڭ» جەتەكشىسى ءارى باپكەرى بولعان.
1988 -جىلى ۇرىمجىدە وتكەن «كۇرەستەن قىتاي مەملەكەتتىك بىرىنشىلىگىندە» 90 ك گ بويىنشا قىتايدىڭ ۇلتتىق كۇرەسىنىڭ چەمپيونى بولدى.
1991 -جىلى التايعا التاي ايماعىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ كەلدى.
قايرات ايدارحان ۇلى