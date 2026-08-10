KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بەيجىڭدە ابايدىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالعان جيىن ءوتتى

    استانا. KAZINFORM - قىتاي استاناسى بەيجىڭدەگى قازاقستاننىڭ مادەني ورتالىعىندا اباي كۇنىنە وراي «اباي - ۇلى تۇلعا» اتتى دوڭگەلەك ۇستەل ءوتتى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    День Абая отметили в Пекине
    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    قازاقستان مەن قىتايدىڭ وكىلدەرى ۇلى اقىننىڭ شىعارماشىلىق جانە زياتكەرلىك مۇراسىنىڭ ءمان- ماڭىزى، ونىڭ قازىرگى مادەنيەتكە ىقپالى جانە قازاق- قىتاي گۋمانيتارلىق بايلانىستارىن دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.

    День Абая отметили в Пекине
    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    ءىس-شارانى بەيجىڭدەگى قازاقستاننىڭ مادەني ورتالىعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگى جانە «جيڭتاي» مۋزەيىمەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىردى.

    جيىنعا ەكى ەلدىڭ ديپلوماتتارى، عالىمدارى، جازۋشىلارى، اۋدارماشىلارى مەن مادەنيەت قايراتكەرلەرى قاتىستى.

    كەزدەسۋ اياسىندا بەيجىڭدەگى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ ەسكەرتكىشىنە گۇل شوقتارىن قويۋ ءراسىمى ءوتتى. دوڭگەلەك ۇستەلدە ابايدىڭ فيلوسوفيالىق ويلارى، ادامنىڭ ادامگەرشىلىك جانە زياتكەرلىك تۇرعىدان جەتىلۋى تۋرالى كوزقاراستارى، «تولىق ادام» ءىلىمى مەن شىعارمالارىندا كورىنىس تاپقان جالپى ادامزاتتىق قۇندىلىقتار ءسوز بولدى. سونىمەن قاتار قاتىسۋشىلار اباي مەن كۇڭزى مۇراسىنىڭ ۇندەستىگىن ايرىقشا اتادى.

    День Абая отметили в Пекине
    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    جيىندا اباي مۇراسىن قىتايدا كەڭىنەن تانىتۋ ماسەلەسى دە قامتىلدى. اقىن شىعارمالارىن قىتايلىق زەرتتەۋشىلەر مەن قالامگەرلەر زەردەلەپ، قىتاي تىلىنە اۋدارىپ كەلەدى. ال بەيجىڭدە جىل سايىن ءداستۇرلى تۇردە وتەتىن «اباي وقۋلارى» ەكى ەل اراسىنداعى مادەني بايلانىستى نىعايتادى. بيىل اتالمىش ءىس-شارا حالىقارالىق دوڭگەلەك ۇستەلمەن جالعاستى.

    День Абая отметили в Пекине
    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    وسىعان دەيىن الماتىدا اباي كۇنىنە وراي «العاشقى كىتاپ» دەرەكتى فيلمىنىڭ پرەمەراسى وتكەنىن جازدىق.

    مادەنيەت ىقپالداستىق
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور