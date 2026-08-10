بەيجىڭدە ابايدىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالعان جيىن ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي استاناسى بەيجىڭدەگى قازاقستاننىڭ مادەني ورتالىعىندا اباي كۇنىنە وراي «اباي - ۇلى تۇلعا» اتتى دوڭگەلەك ۇستەل ءوتتى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان مەن قىتايدىڭ وكىلدەرى ۇلى اقىننىڭ شىعارماشىلىق جانە زياتكەرلىك مۇراسىنىڭ ءمان- ماڭىزى، ونىڭ قازىرگى مادەنيەتكە ىقپالى جانە قازاق- قىتاي گۋمانيتارلىق بايلانىستارىن دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
ءىس-شارانى بەيجىڭدەگى قازاقستاننىڭ مادەني ورتالىعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگى جانە «جيڭتاي» مۋزەيىمەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىردى.
جيىنعا ەكى ەلدىڭ ديپلوماتتارى، عالىمدارى، جازۋشىلارى، اۋدارماشىلارى مەن مادەنيەت قايراتكەرلەرى قاتىستى.
كەزدەسۋ اياسىندا بەيجىڭدەگى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ ەسكەرتكىشىنە گۇل شوقتارىن قويۋ ءراسىمى ءوتتى. دوڭگەلەك ۇستەلدە ابايدىڭ فيلوسوفيالىق ويلارى، ادامنىڭ ادامگەرشىلىك جانە زياتكەرلىك تۇرعىدان جەتىلۋى تۋرالى كوزقاراستارى، «تولىق ادام» ءىلىمى مەن شىعارمالارىندا كورىنىس تاپقان جالپى ادامزاتتىق قۇندىلىقتار ءسوز بولدى. سونىمەن قاتار قاتىسۋشىلار اباي مەن كۇڭزى مۇراسىنىڭ ۇندەستىگىن ايرىقشا اتادى.
جيىندا اباي مۇراسىن قىتايدا كەڭىنەن تانىتۋ ماسەلەسى دە قامتىلدى. اقىن شىعارمالارىن قىتايلىق زەرتتەۋشىلەر مەن قالامگەرلەر زەردەلەپ، قىتاي تىلىنە اۋدارىپ كەلەدى. ال بەيجىڭدە جىل سايىن ءداستۇرلى تۇردە وتەتىن «اباي وقۋلارى» ەكى ەل اراسىنداعى مادەني بايلانىستى نىعايتادى. بيىل اتالمىش ءىس-شارا حالىقارالىق دوڭگەلەك ۇستەلمەن جالعاستى.
وسىعان دەيىن الماتىدا اباي كۇنىنە وراي «العاشقى كىتاپ» دەرەكتى فيلمىنىڭ پرەمەراسى وتكەنىن جازدىق.