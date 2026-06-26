بيۋدجەتتىڭ يگەرىلۋى: پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى باستالدى.
جيىندا ءماجىلىس پەن سەنات دەپۋتاتتارى ۇكىمەتتىڭ جانە جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ 2025 -جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەپتەرىن قارايدى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا ەسەپتەردى سەناتتا تالقىلاۋ بارىسىندا بىلتىردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ ءوسىمى 6,5 پايىزدى قۇراعانى اتالىپ ءوتتى. بۇل وڭ ديناميكا ينۆەستيتسيا كولەمىنىڭ ارتۋىنىڭ، ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتىڭ جاندانۋىنىڭ جانە وڭدەۋ ونەركاسىبى سەكتورىنىڭ نىعايۋىنىڭ ناتيجەسىندە قامتاماسىز ەتىلگەنى دە نازارعا الىندى.
سونىمەن قاتار ساقتالىپ وتىرعان بيۋدجەتتىك ىنتالاندىرۋ ينفلياتسيالىق قىسىمدى كۇشەيتىپ، حالىقتىڭ ناقتى تابىسىنىڭ تومەندەۋىنە اسەر ەتتى. وسىعان بايلانىستى سەناتورلار بيۋدجەتتى جوسپارلاۋدىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ قاجەت ەكەنىن ايتىپ، ءبىرقاتار جۇيەلى ماسەلەگە نازار اۋداردى.
10-ماۋسىم كۇنى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا ۇكىمەتتىڭ 2025 -جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەبىن تالقىلاۋ كەزىندە قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ 2025 -جىلى الەۋمەتتىك مىندەتتەمەلەر تولىق ورىندالعانىن ايتتى.
بۇعان دەيىن ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىن شاقىرۋ تۋرالى وكىمگە قول قويعانىن جازعان ەدىك.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ 2025 -جىلى ەلىمىزدىڭ التىن- ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 42,8 پايىزعا وسكەنىن ءمالىم ەتتى.