بيۋدجەتكە 730 ميلليارد تەڭگە سالىق تولىق تۇسپەگەن - جوعارى اۋديتورلىق پالاتا
استانا. KAZINFORM - 2025 -جىلى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە 730 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە سالىق تولىق تۇسپەگەن.
بۇل سالىقتىق جانە كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋ تيىمدىلىگىنە جۇرگىزىلگەن مەملەكەتتىك اۋديت بارىسىندا انىقتالدى، دەپ حابارلايدى جوعارى اۋديتورلىق پالاتا.
اۋديت قورىتىندىسى بويىنشا ەسەپتى كەزەڭدە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە تۇسەتىن سالىقتىق تۇسىمدەر جوسپارى %4,8 عا ورىندالماعان. مەملەكەتتىك اۋديتورلاردىڭ مالىمەتىنشە، نەگىزگى سەبەپتەردىڭ ءبىرى - سالىق تۇسىمدەرىنىڭ 1,3 تىريلليون تەڭگەگە ارتىق جوسپارلانۋى.
- مەملەكەتتىك اۋديتورلاردىڭ انىقتاۋىنشا، ەسەپتى كەزەڭدە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە تۇسەتىن سالىقتىق تۇسىمدەر جوسپارى تولىق ورىندالماعان. تۇسپەگەن سوما 730 ميلليارد تەڭگە نەمەسە %4,8 دى قۇرادى. نەگىزگى سەبەپتەردىڭ ءبىرى - سالىق بويىنشا بولجامنىڭ 1,3 تىريلليون تەڭگەگە ارتىق جوسپارلانۋى،- دەلىنگەن جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ حابارلاماسىندا.
اۋديت بارىسىندا سوڭعى ءتورت جىلدا قوسىمشا ەسەپتەلگەن سالىقتارعا قاتىستى داۋلاردىڭ جارتىسىنان استامى سالىق تولەۋشىلەردىڭ پايداسىنا شەشىلگەنى بەلگىلى بولدى. بۇعان سالىق زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن بۇزۋ جانە تەكسەرۋ اكتىلەرىن راسىمدەۋ كەزىندە جىبەرىلگەن قاتەلىكتەر سەبەپ بولعان.
سونىمەن قاتار كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋدە دە ءبىرقاتار زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالعان. اتاپ ايتقاندا، ەلەكتر كولىكتەرىنە ارنالعان جەڭىلدىكتەردىڭ گيبريدتى اۆتوموبيلدەردى يمپورتتاۋ كەزىندە دە قولدانىلۋى سالدارىنان بيۋدجەتكە كەمىندە 70 ميلليون تەڭگە تۇسپەگەن.
بۇدان بولەك، سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتتىڭ 34 قاتىسۋشىسى يمپورت كەزىندە قوسىلعان قۇن سالىعىن ەسەپكە جاتقىزۋ ادىسىمەن زاڭسىز تولەگەن. سونىڭ سالدارىنان بيۋدجەتكە يمپورتتىق ققس بويىنشا 670 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات تۇسپەگەن.
- اۋديت قورىتىندىسى بويىنشا 2,7 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قارجىلىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى. سونداي-اق 33 راسىمدىك بۇزۋشىلىق پەن 11 جۇيەلى كەمشىلىك تىركەلدى. انىقتالعان ماسەلەلەر بويىنشا ءتيىستى تاپسىرمالار مەن ۇسىنىمدار ازىرلەنىپ، ولاردى ورىنداۋ اۋديت وبەكتىلەرىنىڭ باقىلاۋىنا الىندى،- دەپ مالىمدەدى جوعارى اۋديتورلىق پالاتا.
سونداي-اق اۋديت اياق كيىم ونىمدەرىن مىندەتتى تاڭبالاۋ جۇيەسىنىڭ الەۋەتى تولىق پايدالانىلماي وتىرعانىن جانە مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنە مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن باقىلاۋ مەن مونيتورينگ جۇرگىزۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ قاجەت ەكەنىن كورسەتتى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا سيفرلىق اكتيۆتەردەن تابىس تاپقان ازاماتتار ءۇش جىل بويى جەكە تابىس سالىعىن تولەمەيدى.