بيشىمبايەۆ، ءماسىموۆ جانە پەريزات قايرات راقىمشىلىققا ىلىنەمە
استانا. KAZINFORM - سوتتالۋشىلار - قۋاندىق بيشىمبايەۆ، كارىم ءماسىموۆ جانە پەريزات قايرات مەرزىمىنەن بۇرىن بوستاندىققا شىقپايدى. بۇل جونىندە ماجىلىستە وتكەن بريفينگتە ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ مالىمدەدى.
الدىمەن، ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «ق ر جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋعا بايلانىستى راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى قابىلداندى. وندا قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك راقىمشىلىق قاراستىرىلعان.
كەيىن بريفينگتە جۋرناليستەر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارىنا رەزونانستىق ىستەر بويىنشا سوتتالعان ازاماتتار جونىندە ساۋال قويدى. ناقتىراق ايتقاندا، قۋاندىق بيشىمبايەۆ، كارىم ءماسىموۆ جانە پەريزات قايرات تۋرالى سۇرادى.
- ءسىز اتاعان ازاماتتار راقىمشىلىققا ىلىكپەيدى. ويتكەنى، ق ر ق ك 78-بابى تەرروريزم، ەكسترەميزم، مەملەكەتكە وپاسىزدىق جاساۋ، جەمقورلىق، قىلمىستىق توپتاردىڭ قۇرامىندا بولۋ بويىنشا سوتتالعان ازاماتتارعا امنيستيا جاساۋعا تىكەلەي تىيىم سالادى. سوندىقتان اتالعان تۇلعالاردىڭ راقىمشىلىققا ءىلىنۋى جونىندە ماسەلە قوزعالىپ جاتقان جوق جانە قوزعالمايدى دا، - دەدى سانجار ءادىلوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بيىل 15 مىڭ قىلمىستىق جازاسىن وتەۋشىگە راقىمشىلىق جاسالاتىنىن جازعانبىز.