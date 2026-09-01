بىشكەكتەگى ش ى ۇ سامميتى: ءتوراعالىق پاكىستانعا ءوتتى
استانا. KAZINFORM - بىشكەكتەگى ش ى ۇ سامميتىنەن كەيىن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ ءتوراعالىعىن پاكىستانعا بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى وقيعا ورنىنان.
قىرعىزستاننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى جەەنبەك كۋلۋبايەۆ بۇل تۋرالى جەرگىلىكتى جانە حالىقارالىق ب ا ق- قا ارنالعان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەدى.
- بۇگىن ش ى ۇ- عا ءتوراعالىق پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنا وتەدى. ءبىز پاكىستاندىق ارىپتەستەرىمىزدى قۇتتىقتايمىز جانە ولارعا ءساتتى ءارى ءونىمدى ءتوراعالىق تىلەيمىز. قىرعىز رەسپۋبليكاسى قاجەتتى كومەك كورسەتۋگە، ساباقتاستىقتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە باسقا مۇشە مەملەكەتتەرمەن بىرلەسىپ، بىشكەكتە قابىلدانعان شەشىمدەردى جۇزەگە اسىرۋدى جالعاستىرۋعا دايىن، - دەدى مينيستر.
ش ى ۇ باس حاتشىسى نۇرلان ەرمەكبايەۆ پاكىستان ءتوراعالىعىنىڭ تاقىرىبى بەلگىلەگەنىن ايتتى: «كوزقاراستان يننوۆاتسياعا: يننوۆاتسيا مەن وركەندەۋدى بايلانىستىرۋ».
- پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ لاحور قالاسى 2026- 2027 -جىلدارعا ارنالعان شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ تۋريزم جانە مادەني استاناسى بولىپ جاريالاندى. پاكىستان جاقىن ارادا ءوزىنىڭ ءتوراعالىق جوسپارىن ۇسىنادى. ءبىز ونىڭ قىرعىزستاننىڭ توراعالىعىمەن بىردەي جوعارى دەڭگەيدە ءوتۋىن قامتاماسىز ەتەمىز، - دەدى ول.
سامميتكە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نارەندرا مودي، يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان، پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف، تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزييەۆ، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ جانە رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قاتىستى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 26- وتىرىسى 1 -قىركۇيەكتە قىرعىزستان استاناسىندا ءوتىپ جاتىر.