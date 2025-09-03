ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:33, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    بىشكەكتە دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ جانە جابىلۋ سالتاناتى وتەدى

    بىشكەك. قازاقپارات  - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ جانە جابىلۋ سالتاناتى قىرعىزستان استاناسىندا 2026 -جىلدىڭ كۇزىندە وتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    көшпенділер ойынының ашылуы
    Фото: Ақорда

    د ك و حاتشىلىعىنىڭ باسشىسى نۇرسۇلتان ادەنوۆ «بيرينچي راديو» ەفيرىندە VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا دايىندىق بارىسى تۋرالى باياندادى.

    - 2026 -جىلعى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا دايىندىق الدىن الا باستالدى. ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى قۇرىلدى، ونىڭ قۇرامىنا بارلىق مينيسترلىكتىڭ وكىلدەرى كىرەدى. ءىس-شارالاردىڭ ازىرلەنگەن جوسپارىنا سايكەس، ويىندار 2026 -جىلدىڭ قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا باستالادى دەپ جوسپارلانعان. بۇگىندە الەمنىڭ 100 ەلىنە شاقىرۋ جىبەرىلدى. جاقىن ارادا VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ جاڭا سايتىن ازىرلەۋ اياقتالادى، وندا ءىس-شارا تۋرالى تولىق اقپارات بىرنەشە شەت تىلىندە ورنالاستىرىلادى. ويىندار ەرەكشەلىگى - ولاردىڭ اشىلۋ جانە جابىلۋ سالتاناتى 51 مىڭ كورەرمەندى سىيدىرا الاتىن قالالىق «بىشكەك ارەنا» ستاديونىندا وتەدى. ودان كەيىن بارلىق سپورتتىق جانە مادەني شارا ءتيىستى ينفراقۇرىلىمى بار ىستىقكول وڭىرىندە جالعاسادى، - دەپ حابارلادى ول.

    نۇرسۇلتان ادەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىردىڭ وزىندە كۇرەس، ات سپورتى، زياتكەرلىك جانە ۇلتتىق ويىنداردىڭ بىرنەشە ءتۇرىن قامتيتىن سپورتتىق باعدارلاما قۇرىلدى.

    تەگ:
    سپورت
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار