    16:27, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    بىشكەك تورىندەگى بۇگىنگى كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسى ناتيجەلى بولدى - سادىر جاپاروۆ

    بىشكەك. KAZINFORM - پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ بىشكەك تورىندەگى بۇگىنگى كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسى ناتيجەلى بولعانىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Садыр Жапаров
    Фото: Ақорда

    ونىڭ ايتۋىنشا، ەلدەرىمىزدىڭ اراسىندا ءوزارا ساۋدا-ساتتىقتىڭ جاندانۋىنا، ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتى نىعايتۋعا وڭ سەپتىگىن تيگىزەتىن قولايلى ساياسي ىنتىماقتاستىق قالىپتاسقان.

    - قىرعىز-قازاق مەملەكەتتىك شەكاراسىنداعى يندۋستريالىق ساۋدا-لوگيستيكالىق كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى، الماتى وبلىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ساقتاۋ ءۇشىن كوتەرمە ساۋدا-تاراتۋ ورتالىعىن اشۋ، «الماتى - ىستىقكول» اۆتوكولىك جولىن سالۋ سەكىلدى بىرلەسكەن جوبالارعا ايرىقشا ءمان بەرىلدى. ءبىز ساۋدا كولەمىن ۇلعايتۋ، ءوزارا ساۋدا-ساتتىقتاعى تاۋارلار نومەنكلاتۋراسىن كەڭەيتۋ جانە بيزنەسكە قولايلى جاعداي جاساۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادىق، - دەدى قىرعىز ەلىنىڭ باسشىسى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتى «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتاعانىن جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
