بىشكەك تورىندەگى بۇگىنگى كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسى ناتيجەلى بولدى - سادىر جاپاروۆ
بىشكەك. KAZINFORM - پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ بىشكەك تورىندەگى بۇگىنگى كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسى ناتيجەلى بولعانىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلدەرىمىزدىڭ اراسىندا ءوزارا ساۋدا-ساتتىقتىڭ جاندانۋىنا، ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتى نىعايتۋعا وڭ سەپتىگىن تيگىزەتىن قولايلى ساياسي ىنتىماقتاستىق قالىپتاسقان.
- قىرعىز-قازاق مەملەكەتتىك شەكاراسىنداعى يندۋستريالىق ساۋدا-لوگيستيكالىق كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى، الماتى وبلىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ساقتاۋ ءۇشىن كوتەرمە ساۋدا-تاراتۋ ورتالىعىن اشۋ، «الماتى - ىستىقكول» اۆتوكولىك جولىن سالۋ سەكىلدى بىرلەسكەن جوبالارعا ايرىقشا ءمان بەرىلدى. ءبىز ساۋدا كولەمىن ۇلعايتۋ، ءوزارا ساۋدا-ساتتىقتاعى تاۋارلار نومەنكلاتۋراسىن كەڭەيتۋ جانە بيزنەسكە قولايلى جاعداي جاساۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادىق، - دەدى قىرعىز ەلىنىڭ باسشىسى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتى «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتاعانىن جازعان ەدىك.