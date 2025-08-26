بيۋدجەت شىعىنىن قاتاڭ باقىلاۋدا ۇستاۋ ماڭىزدى - پرەمەر- مينيستر
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەتتىك بيۋدجەت شىعىنىن قاتاڭ باقىلاۋدا ۇستاۋدى تاپسىردى.
- جالپى سيپاتتاعى ترانسفەرت كولەمى وڭىرلىك ستاندارتتار جۇيەسىنە سايكەس، وڭىرلەرگە بازالىق ينفراقۇرىلىمدىق جاعدايدى قامتاماسىز ەتىپ وتىر. پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس، بيۋدجەت الەۋمەتتىك ماسەلەلەرگە باعدارلانعان بولىپ قالادى. سونىمەن قاتار ەكونوميكانىڭ ءوسۋىن ىنتالاندىرۋعا باعىتتالعان شىعىس تا ۇلعايماق. سالىستىرمالى تۇردە بيىلعا قاراعاندا كەلەر جىلعى شىعىس شامامەن %11 دان %16 عا دەيىن ءوسىپ وتىر. بۇل ءوز كەزەگىندە جالپى ەل ۇشىن ماڭىزى بار ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار، بيزنەستى ىنتالاندىرۋ مەن مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنان تۇرادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
پرەمەر- ءمينيستردىڭ سوزىنشە، جوعارىدا اتالعان شىعىس وڭىرلەردىڭ دامۋىنا جانە حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋعا وڭ اسەرىن تيگىزەدى.
- رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت جوباسى مەن جالپى سيپاتتاعى ترانسفەرتتى قالىپتاستىرۋ بارىسىندا جاڭا بيۋدجەت جانە سالىق كودەكسى ەسكەرىلدى. بارلىق مەملەكەتتىك ورگانعا ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋدىڭ بەلگىلەنگەن پارامەترلەرگە قول جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىرامىن. بيۋدجەت قاراجاتىن بارىنشا ءتيىمدى جانە ۋاقتىلى پايدالانۋ، سونداي- اق شىعىندى قاتاڭ باقىلاۋدا ۇستاۋ ماڭىزدى، - دەيدى ول.
بۇعان دەيىن ۇكىمەت 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامىن جانە 2035 -جىلعا دەيىنگى ۇزاق مەرزىمدى دامۋ بولجامىن ماقۇلدادى.
سونداي-اق ۇكىمەتتىڭ جالپى ىشكى ءونىم، ينفلياتسيا، ۇلتتىق قور، بيۋدجەتتى تولتىرۋ بويىنشا 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان ەكونوميكالىق بولجامى تۋرالى جازعان ەدىك.