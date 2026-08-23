بيبىگۇل تولەگەنوۆا قۇرىلتاي سايلاۋىندا ءوز ۇيىندە داۋىس بەردى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى بيبىگۇل تولەگەنوۆا قۇرىلتاي سايلاۋىندا داۋىس بەردى.
559-سايلاۋ ۋچاسكەسىنىڭ وكىلدەرى بيبىگۇل تولەگەنوۆانىڭ ۇيىنە كەلىپ، تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا ءوز تاڭداۋىن جاساۋعا مۇمكىندىك بەردى. حالىق ءارتىسى داۋىس بەرگەن سوڭ اق باتاسىن بەرىپ، قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ ءوتۋىن قولدايتىنىن ءبىلدىردى.
- بۇل - قۇرىلتايعا ءوتىپ جاتقان العاشقى سايلاۋ. مۇنى وتە دۇرىس قادام دەپ ويلايمىن. ءار مەملەكەتتىڭ ءوز ۇلتتىق مۇددەسى بار، سوندىقتان ءبىزدىڭ دە ءوز قۇرىلتايىمىز بولۋى ءتيىس. سول سەبەپتى بۇل سايلاۋدى قولدايمىن. ءوز تاڭداۋىمدى جاسادىم. ارينە، پرەزيدەنتىمىزدى، ونىڭ باستامالارى مەن ەل ءۇشىن جاساپ جاتقان بارلىق يگى ىستەرىن قولدايمىن. ءبىز دۇرىس باعىتتا كەلە جاتىرمىز دەپ ويلايمىن، - دەدى بيبىگۇل تولەگەنوۆا.
سونىمەن قاتار ءول وسىپ كەلە جاتقان ۇرپاقتى قولداۋعا باعىتتالعان شارالاردىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
بيبىگۇل تولەگەنوۆا اعا بۋىنعا دا كوبىرەك كوڭىل بولۋگە شاقىرىپ، قارتتاردىڭ دا ەل دامۋى مەن كەلەشەك ۇرپاقتىڭ بولاشاعىنا ءوز ۇلەسىن قوسقانىن ايتتى. ءسوزىنىڭ سوڭىندا قازاقستانعا بەيبىتشىلىك پەن اماندىق تىلەدى.
- ەڭ باستىسى - توبەمىزدە ءاردايىم اشىق اسپان بولىپ، تاتۋ-ءتاتتى ءارى كوپۇلتتى مەملەكەتىمىزدە بەيبىت ءومىر ءسۇرىپ، ەڭبەك ەتۋىمىزگە ەشتەڭە كەدەرگى بولماسا ەكەن دەيمىن، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، ەلىمىز بويىنشا 10363 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەرۋ ءجۇرىپ جاتىر. سايلاۋشىلار تىزىمىنە 12605788 ادام ەنگىزىلگەن.