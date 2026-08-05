بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىنە ءبىرىڭعاي تالاپتار ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM — قازاقستاندا بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىنە قويىلاتىن العاشقى ۇلتتىق ستاندارت بەكىتىلدى. جاڭا قۇجاتتا بەينەكامەرالاردى تاڭداۋ، ورناتۋ جانە پايدالانۋ تالاپتارى ناقتى ايقىندالعان. ستاندارت 2026 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنىپ، جاڭا سالىناتىن جانە قايتا جاڭعىرتىلاتىن عيماراتتارداعى بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىنە قولدانىلادى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتنگراتسيا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى تەحنيكالىق رەتتەۋ جانە مەترولوگيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ 2026 -جىلعى 17 -شىلدەدەگى № 30-نق بۇيرىعىمەن «بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرى. بەينەكامەرالاردىڭ تۇرلەرى مەن ورنالاستىرىلۋىنا قويىلاتىن تالاپتار» س ت ر ك 4031-2026 ۇلتتىق ستاندارتى بەكىتىلدى.
س ت ر ك 4031-2026 - عيماراتتار مەن قۇرىلىستاردى جوبالاۋ، سالۋ جانە رەكونسترۋكتسيالاۋ كەزىندە قولدانىلاتىن بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىنە قويىلاتىن ءبىرىڭعاي تالاپتاردى بەلگىلەيتىن العاشقى ۇلتتىق ستاندارت.
ستاندارت 2026 -جىلعا ارنالعان ۇلتتىق ستاندارتتاۋ جوسپارىنا سايكەس ازىرلەندى. ستاندارتتى ازىرلەۋگە ءوتىنىم بەرۋشى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى بولدى. قۇجات 2026 -جىلدىڭ 1 -قىركۇيەگىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
- قۇجات بەينەكامەرالاردى تاڭداۋ، ورنالاستىرۋ جانە پايدالانۋ تالاپتارىن بىرىزدەندىرۋگە، سونداي-اق جابدىقتاردىڭ ءوزارا ۇيلەسىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. ستاندارت جوبالاۋ، سالۋ جانە رەكونسترۋكسيالاۋ كەزىندە كوزدەلەتىن، كەيىننەن سيفرلىق مونيتورينگ جۇيەلەرىنە قوسىلۋى مۇمكىن بەينەكامەرالار مەن بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىنە قولدانىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى تەحنيكالىق رەتتەۋ جانە مەترولوگيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى جاننا ەسەنبەكوۆا:
- ستاندارتتىڭ نەگىزگى جاڭالىقتارىنىڭ ءبىرى بەينەكامەرالاردىڭ تەحنيكالىق سيپاتتامالارىنا قويىلاتىن ءبىرىڭعاي ەڭ تومەنگى تالاپتاردىڭ بەلگىلەنۋى. اتاپ ايتقاندا، ماتريسا ءتۇرى، اجىراتىمدىلىعى، جارىق سەزىمتالدىعى، كادر جيىلىگى، وبەكتيۆتەردىڭ پارامەترلەرى، جۇمىس تەمپەراتۋراسىنىڭ دياپازونى، سىرتقى اسەرلەردەن قورعاۋ كلاستارى، سونداي-اق جابدىقتى مونتاجداۋ جانە ورنالاستىرۋ تالاپتارى ايقىندالدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
العاش رەت ۇلتتىق دەڭگەيدە بەينەكامەرالاردىڭ قولدانىلۋ ماقساتىنا قاراي جىكتەلۋى بەلگىلەندى. ولار سىرتقى اۋماقتاردى باقىلاۋعا، عيماراتتار مەن قۇرىلىستاردىڭ ىشكى ءۇي-جايلارىن باقىلاۋعا، ادامداردى انىقتاۋ مەن سايكەستەندىرۋگە، كولىك قۇرالدارىنىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرىن تانۋعا، سونداي-اق باسقارىلاتىن بەينەكامەرالارعا ارنالعان بولىپ بولىنەدى.
سونىمەن قاتار، ستاندارتتا بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىنە قويىلاتىن جۇيەلىك تالاپتار بەكىتىلگەن. اتاپ ايتقاندا، ولار بەينەمالىمەتتەردى ۇزدىكسىز تىركەۋدى، بەرۋدى، وڭدەۋدى جانە كەمىندە 30 تاۋلىك ساقتاۋدى قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس. جۇيەلەر ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ زاماناۋي حاتتامالارىن قولداۋى، ۇلتتىق اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي اقپاراتتى قورعاۋى، سونداي-اق تۇلعالاردى، كولىك نومىرلەرىن تانۋ جانە وقيعالاردى تىركەۋدى قوسا العاندا، زياتكەرلىك بەينەتالداۋدى قولدانۋ مۇمكىندىگىن قامتاماسىز ەتۋى قاجەت.
ايتا كەتەيىك، استانادا بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ سانى ءبىر جىلدا ەكى ەسەگە ارتتى.