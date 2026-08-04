بەيادەپ ءسوز ايتقان: استانادا Instagram-داعى بەينەجازباسى ءۇشىن ەر ادام قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا قۇقىققا قايشى بەينەجازبا انىقتالدى. Instagram الەۋمەتتىك جەلىسىندە ەر ادام قوعامدىق ورىندا بەينەجازبا ءتۇسىرۋ كەزىندە بالاعات سوزدەر ايتىپ، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعانى بەلگىلى بولدى. بۇل تۋرالى Polisia.kz سايتى جازدى.
- كەيىن ول اتالعان بەينەجازبانى ءوزىنىڭ Instagram پاراقشاسىندا جاريالاپ، قۇقىققا قايشى ارەكەتىن كوپشىلىككە قولجەتىمدى ەتكەن. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ونىڭ جەكە باسىن جەدەل انىقتادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قۇقىق بۇزۋشى 26 جاستاعى بالتاش شىڭعىسحان بولىپ شىقتى. ول 5 تاۋلىككە قاماۋعا الىندى. پوليتسيا الەۋمەتتىك جەلىلەرگە تۇراقتى تۇردە مونيتورينگ جۇرگىزەدى. ءتارتىپ ساقشىلارى ازاماتتاردى قوعامدىق ءتارتىپتى جانە الەۋمەتتىك جەلىلەردە ادەپ نورمالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن TikTok پەن Instagram-دا بەيادەپ ءسوز ايتقان الماتى وبلىسىنىڭ تۇرعىنى قاماۋعا الىنعان ەدى.
اۆتورلار
باقىتگۇل اباي قىزى