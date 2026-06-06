بۇگىن قازاقستان فۋتبول قۇراماسى ارمەنيامەن كەزدەسەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن، 6 -ماۋسىمدا فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى ارمەنيامەن جولداستىق ماتچ وتكىزەدى.
كەزدەسۋ ەل استاناسى - ەريەۆان قالاسىنداعى ۆازگەن ساركيسيان اتىنداعى رەسپۋبليكالىق ستاديوندا وتەدى. ويىن قازاقستان ۋاقىتىمەن 19:00-دا «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
قازىرگە دەيىن ەكى قۇراما سەگىز مارتە كەزدەسكەن ەدى. التاۋىندا ارمەنيالىق فۋتبولشىلار جەڭىسكە جەتىپ، ءبىر كەزدەسۋ تەڭ اياقتالسا، بىرەۋىندە وتانداستارىمىز باسىم ءتۇستى.
قاقپاشىلار: تەمىرلان اناربەكوۆ («قايرات»)، الەكساندر زارۋتسكي («اقتوبە»)، بەكحان شايزادا («ورداباسى»).
قورعاۋشىلار: نۇرالى ءالىپ («زەنيت»، رەسەي)، الەكساندر مرىنسكي، ەركىن تاپالوۆ (ەكەۋى دە - «قايرات»)، يان ۆوروگوۆسكي، الىبەك قاسىم (ەكەۋى دە - «استانا»)، سەرگەي مالىي («ورداباسى»)، ارسەن اشىربەك («ەلىماي») ، سانجار ساتانوۆ («اتىراۋ»)، ساعي سوۆەت («قايسار»).
جارتىلاي قورعاۋشىلار: رامازان ورازوۆ («ەلىماي»)، جاسۇلان ءامىر («ورداباسى»)، يسلامبەك قۋات («جەڭىس»)، دىنمۇحامەد قارامان («استانا»)، سەرىكجان مۋجيكوۆ («جەتىسۋ»)، ءابينۇر نۇرىمبەت («وقجەتپەس»).
شابۋىلشىلار: داستان ساتپايەۆ («قايرات»)، عالىمجان كەنجەبەك، ماكسيم سامورودوۆ (ەكەۋى دە - «احمات»، رەسەي)، يسلام چەسنوكوۆ («حارتس»، شوتلانديا)، رومان مۋرتازايەۆ («ەلىماي»)، ماعجان توقتىباي («ورداباسى» )، ماقسات ابرايەۆ («استانا»).
وتانداستارىمىز بۇدان كەيىن 9-ماۋسىمدا ماجارستانمەن سىرت الاڭدا جولداستىق كەزدەسۋ وتكىزەدى.