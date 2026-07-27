بۇگىن ەلىمىزدە ءۇش ورمان ءورتى تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن، 27 -شىلدەدە رەسپۋبليكا بويىنشا مەملەكەتتىك ورمان قورى اۋماعىندا 5 ورمان ءورتى تىركەلدى. بۇل تۋرالى ەكولوگيا مينيسترلىگى حابارلادى.
وڭىرلەر بويىنشا:
• اقمولا وبلىسىندا - 2 ورمان ءورتى؛
• شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 1 ورمان ءورتى؛
• باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ورمان ءورتى.
قازىر باتىس قازاقستان وبلىسىندا بولعان ورمان ءورتىن وقشاۋلاۋ جانە تولىق ءسوندىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
ءورتتى سوندىرۋگە ورمان شارۋاشىلىعىنىڭ، مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ جانە توتەنشە جاعدايلار قىزمەتىنىڭ كۇشتەرى مەن تەحنيكالارى جۇمىلدىرىلعان.
اقمولا جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا تىركەلگەن ورمان ورتتەرى بويىنشا بارلىق قاجەتتى كۇشتەر مەن قۇرالدار تارتىلىپ، ءورت وشاقتارى تولىق ءسوندىرىلدى. ءورت وشاقتارى مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ جەرۇستى پاترۋلدەۋى بارىسىندا دەر كەزىندە انىقتالىپ، جەدەل ارەكەت ەتۋ ناتيجەسىندە ولاردىڭ كەڭ اۋماققا تارالۋىنا جول بەرىلمەدى.
- ءورت قاۋىپتى كەزەڭدە ازاماتتاردى تابيعات اياسىندا دەمالۋ كەزىندە جانە ورمان پايدالانۋشىلاردى ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
باتىس قازاقستاندا ورمانداعى ءورتتى سوندىرۋگە تىكۇشاق تارتىلعانىن جازعان ەدىك.