«بيگ شانحاي» بازارىنداعى ءورت: كاسىپكەرلەر شىعىنى ءالى ەسەپتەلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى «بيگ شانحاي» بازارىنداعى ءورت سالدارىنان شامامەن 300 كاسىپكەر شىعىنعا باتتى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ءمالىم ەتتى.
- ءورتتىڭ سەبەبى ءالى انىقتالعان جوق. تەرگەۋ اياقتالعاننان كەيىن كىنالىلەر مىندەتتى تۇردە جاۋاپقا تارتىلادى. شامامەن 300-دەن استام ساتۋشى زارداپ شەكتى، قازىر تەرگەۋ شارالارى ءجۇرىپ جاتىر. وسى ايدا ءورت قاۋىپسىزدىگى تۋرالى زاڭعا ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەر كۇشىنە ەنەدى. اۋماعى 2000 شارشى مەتردەن اساتىن، ادامدار كوپ جينالاتىن وبەكتى يەلەرىنە ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ ءومىرى، دەنساۋلىعى مەن مۇلكىنە كەلتىرىلگەن زيان ءۇشىن ازاماتتىق- قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىكتى مىندەتتى ساقتاندىرۋ شارتىن جاساۋ تالابى قويىلادى، - دەدى ارمان شاققاليەۆ ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ءمينيستردىڭ مالىمدەۋىنشە، ورتتەن كەلگەن شىعىن ءالى ەسەپتەلىپ جاتىر.
- ەگەر «بيگ شانحاي» بازارىنىڭ قاتىسۋشىلارى ساقتاندىرىلعان بولسا، ساقتاندىرۋ تولەمىنەن ەداۋىر كولەمدە وتەماقى الۋعا ۇمىتتەنە الار ەدى، - دەپ تولىقتىردى ۆەدومستۆو باسشىسى.
ەسكە سالساق، 18- شىلدەدە استانادا «بيگ شانحاي» ءۇش قاباتتى بازارى ورتكە وراندى.
كەيىن بازارداعى ورتتەن زارداپ شەككەن كاسىپكەرلەرگە قانداي قولداۋ كورسەتىلەتىنى ايتىلدى.
ءتىلسىز جاۋمەن كۇرەس بارىسىندا ءۇش قۇتقارۋشى جاراقات الدى.
اۆتور
داۋلەت ىزتىلەۋ