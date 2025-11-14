15:56, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5
بي-بي-سي ترامپتان كەشىرىم سۇرادى
استانا. قازاقپارات - دونالد ترامپتان كەشىرىم سۇرادى. الايدا وتەماقى تولەۋدەن باس تارتتى. BBC كەڭەسىنىڭ باسشىسى سامير شاح اق ۇيگە جەكە حات جولدادى.
ول كورپوراتسيا اتىنان پرەزيدەنتتىڭ ءسوزى دەرەكتى فيلم بارىسىندا مونتاجدالعانى ءۇشىن وكىنەتىنىن ايتتى. كورپوراتسيا بۇدان بىلاي دەرەكتى فيلمدى كورسەتپەيتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى بريتاندىق حابار تاراتۋ كورپوراتسياسىن ءوز ءسوزىنىڭ ءبىر بولىگىن بىرىكتىرگەن «پانوراما» دەرەكتى فيلمى ءۇشىن سوتقا بەرەتىنىن ايتقان ەدى. پرەزيدەنتتىڭ ادۆوكاتتارى 1 ميلليارد دوللار كولەمىندە وتەماقى تالاپ ەتتى.
24.kz