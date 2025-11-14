ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:56, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5

    بي-بي-سي ترامپتان كەشىرىم سۇرادى

    استانا. قازاقپارات - دونالد ترامپتان كەشىرىم سۇرادى. الايدا وتەماقى تولەۋدەن باس تارتتى. BBC كەڭەسىنىڭ باسشىسى سامير شاح اق ۇيگە جەكە حات جولدادى.

    BBC apologizes to Trump over Panorama edit but rules out compensation
    Collage credit: Canva

     ول كورپوراتسيا اتىنان پرەزيدەنتتىڭ ءسوزى دەرەكتى فيلم بارىسىندا مونتاجدالعانى ءۇشىن وكىنەتىنىن ايتتى. كورپوراتسيا بۇدان بىلاي دەرەكتى فيلمدى كورسەتپەيتىنىن مالىمدەدى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى بريتاندىق حابار تاراتۋ كورپوراتسياسىن ءوز ءسوزىنىڭ ءبىر بولىگىن بىرىكتىرگەن «پانوراما» دەرەكتى فيلمى ءۇشىن سوتقا بەرەتىنىن ايتقان ەدى. پرەزيدەنتتىڭ ادۆوكاتتارى 1 ميلليارد دوللار كولەمىندە وتەماقى تالاپ ەتتى.

     24.kz 

