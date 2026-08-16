بۇگىن استانا جاڭبىرلى، الماتى مەن شىمكەنتتە اپتاپ ىستىق
16- تامىزدا قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى. سينوپتيكتەر قاتتى جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق، ەكپىندى جەل، شاڭدى داۋىل جانە 40 گرادۋسقا دەيىنگى ىستىق بولاتىنىن بولجادى.
بۇگىن استانادا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز +23…+25°C ارالىعىندا بولادى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 9-14 م/س، ەكپىنى 15-18 م/س دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
الماتىدا كۇن ىستىق بولادى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+37°C- قا دەيىن كوتەرىلەدى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 3-8 م/س شاماسىندا.
شىمكەنتتە دە اپتاپ ىستىق ساقتالادى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +37…+39°C ارالىعىندا بولادى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 8-13 م/س بولادى.
بۇگىن سونداي-اق ەلىمىزدىڭ كوپتەگەن وڭىرىندە ءورت قاۋپىنىڭ جوعارى جانە توتەنشە دەڭگەيى ساقتالادى.