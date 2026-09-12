بويى 199 سانتيمەتر الىپ جىلقى: گيننەسستىڭ رەكوردتار ءتىزىمى جاڭارتىلدى
استانا. قازاقپارات - ايگىلى كىتاپ الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە تىركەلگەن بىرنەشە جوعارى كورسەتكىشپەن تولىقتى. ولاردىڭ ىشىندە بويى 199 سانتيمەتر الىپ جىلقى بار.
ۇلى بريتانيادا وسىرىلگەن جانۋار شاير تۇقىمىنا جاتادى. ءىرى دەنەسى، جۋاس مىنەزىمەن ەرەكشەلەنەدى. بۇدان بولەك، كولەمى ءبىر بولمەدەي بولاتىن شاش كەپتىرگىش ەلدە جوق قۇرال رەتىندە تىزىمگە ەندى. ونى جاساۋ ءۇشىن وندىرىستە قولداناتىن جەلدەتكىش پايدالانىلعان. ال جاڭازەلەنديالىق ەمما فيلليپس 33 سەكۋند توقتاماي ۇستەلدى اياعىمەن 77 رەت اينالدىرعان. سونداي-اق ءبىر ادامعا عانا ارنالعان ەڭ كىشكەنتاي اۆتوكولىك رەكوردتار تىزىمىنە ەندى.
24.kz