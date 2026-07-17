KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بولات اقشولاقوۆ اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمى بولدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن بولات ورال ۇلى اقشولاقوۆ اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.

    Болат Акчулаков
    Фото: Акорда

    بولات اقشولاقوۆ 1971-جىلى اتىراۋ قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.

    ءبىلىمى:

    1993 ج. - قازاق مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىن ءتامامداعان. ماماندىعى -ەكونوميست.

    1998 ج. - مۇناي-گاز ونەركاسىپتىك ءبىلىم ورتالىعىندا «جەر قويناۋىن پايدالاۋنعا ارنالعان كەلسىمشارتتاردى باعالاۋ» جانە «مۇناي ءوندىرۋدىڭ ەكونوميكاسى» ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم العان.

    ەڭبەك جولى:

    1994-1995 ج ج. - ەكونوميست، Alem Bank Kazakhstan باس ەكونوميسى.

    1995-1997 ج ج. - ورتالىق ازيا ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ بانكىنىڭ اكتيۆتەردى باسقارۋ ءبولىمىنىڭ مامانى، ءبولىم باستىعى، ديرەكتوردىڭ ورىنباسارى.

    1997-2001 ج ج. - «قازاق ويل» ۇ ك» جاق تەڭىز جوباسى بويىنشا اعا ساراپشى، مەنەدجەر، دەپارتامەنت ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.

    2001-2003 ج ج. - Commonwealth British Services Ltd. بيزنەس- تالداۋشىسى، ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جونىندەگى مەنەدجەرى، قارجى ديرەكتورى.

    2006-2008 ج ج. - «قازمۇنايگاز» ۇ ك» ا ق ب ك- دا ۇلەستى باسقارۋ جونىندەگى اتقارۋشى ديرەكتورى.

    2006-2008 ج ج. - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا جانە مينەرالدى رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى.

    2008-2011 ج ج. - «سامۇرىق-قازىنا» ۇ ءا ق» ا ق باسقارۋشى ديرەكتورى.

    2010-جىلدىڭ ماۋسىمى - 2011-جىلدىڭ قازانى - PSA ج ش س باس ديرەكتورى.

    2011-جىلدىڭ قازان- جەلتوقسانى - «قازمۇنايگاز» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى.

    2012-جىلدىڭ قاڭتارى - 2014-جىلدىڭ تامىزى – ق ر مۇناي جانە گاز ۆيتسە- ءمينيسترى.

    2014-جىلدىڭ قىركۇيەگى - 2016-جىلدىڭ اقپانى - Almex Petrochemical ج ش س باس ديرەكتورى.

    2016 -جىلدىڭ اقپانى مەن 2017 -جىلدىڭ قاراشاسى - 2016 -جىلدىڭ اقپان ايىنان باستاپ — KAZENERGY قازاقستان مۇناي- گاز جانە ەنەرگەتيكا كەشەنى ۇيىمدارىنىڭ قاۋىمداستىعى» زاڭدى تۇلعالار بىرلەستىگىنىڭ باس ديرەكتورى. .

    2017 -جىلدىڭ 28 قاراشاسىنان - 2019 -جىلدىڭ 4 ءساۋىرى ارالىعىندا - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا ۆيتسە- ءمينيسترى.

    2019 -جىلدىڭ 4 ساۋىرىنەن - KAZENERGY قاۋىمداستىعىنىڭ باس ديرەكتورى.

    2022 -جىلعى 11 قاڭتاردا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.

    2023 -جىلعى 4 ساۋىردە مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

    باسقا قىزمەتتەرى:

    2006-2009 جج. - «قازمۇنايگاز» ۇك» اق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى.

    2008 -جىلدىڭ اقپان- قازانى - «قازاتومونەركاسىپ» ۇاك» اق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى.

    2009 -جىلدىڭ اقپانى - 2010 -جىلدىڭ ماۋسىمى - «قازاتومونەركاسىپ» ۇاك» اق جانە KEGOC اق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى.

    2016 -جىلدىڭ 9 قىركۇيەگىنەن - ازيا- تىنىق مۇحيت فەدەراتسياسى يۋنەسكو كلۋبتارىنىڭ پرەزيدەنتى.

    مەملەكتتىك ناگرادالارى: «قۇرمەت» وردەنى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور