بولات اقشولاقوۆ اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمى بولدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن بولات ورال ۇلى اقشولاقوۆ اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
بولات اقشولاقوۆ 1971-جىلى اتىراۋ قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
ءبىلىمى:
1993 ج. - قازاق مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىن ءتامامداعان. ماماندىعى -ەكونوميست.
1998 ج. - مۇناي-گاز ونەركاسىپتىك ءبىلىم ورتالىعىندا «جەر قويناۋىن پايدالاۋنعا ارنالعان كەلسىمشارتتاردى باعالاۋ» جانە «مۇناي ءوندىرۋدىڭ ەكونوميكاسى» ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم العان.
ەڭبەك جولى:
1994-1995 ج ج. - ەكونوميست، Alem Bank Kazakhstan باس ەكونوميسى.
1995-1997 ج ج. - ورتالىق ازيا ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ بانكىنىڭ اكتيۆتەردى باسقارۋ ءبولىمىنىڭ مامانى، ءبولىم باستىعى، ديرەكتوردىڭ ورىنباسارى.
1997-2001 ج ج. - «قازاق ويل» ۇ ك» جاق تەڭىز جوباسى بويىنشا اعا ساراپشى، مەنەدجەر، دەپارتامەنت ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.
2001-2003 ج ج. - Commonwealth British Services Ltd. بيزنەس- تالداۋشىسى، ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جونىندەگى مەنەدجەرى، قارجى ديرەكتورى.
2006-2008 ج ج. - «قازمۇنايگاز» ۇ ك» ا ق ب ك- دا ۇلەستى باسقارۋ جونىندەگى اتقارۋشى ديرەكتورى.
2006-2008 ج ج. - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا جانە مينەرالدى رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى.
2008-2011 ج ج. - «سامۇرىق-قازىنا» ۇ ءا ق» ا ق باسقارۋشى ديرەكتورى.
2010-جىلدىڭ ماۋسىمى - 2011-جىلدىڭ قازانى - PSA ج ش س باس ديرەكتورى.
2011-جىلدىڭ قازان- جەلتوقسانى - «قازمۇنايگاز» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى.
2012-جىلدىڭ قاڭتارى - 2014-جىلدىڭ تامىزى – ق ر مۇناي جانە گاز ۆيتسە- ءمينيسترى.
2014-جىلدىڭ قىركۇيەگى - 2016-جىلدىڭ اقپانى - Almex Petrochemical ج ش س باس ديرەكتورى.
2016 -جىلدىڭ اقپانى مەن 2017 -جىلدىڭ قاراشاسى - 2016 -جىلدىڭ اقپان ايىنان باستاپ — KAZENERGY قازاقستان مۇناي- گاز جانە ەنەرگەتيكا كەشەنى ۇيىمدارىنىڭ قاۋىمداستىعى» زاڭدى تۇلعالار بىرلەستىگىنىڭ باس ديرەكتورى. .
2017 -جىلدىڭ 28 قاراشاسىنان - 2019 -جىلدىڭ 4 ءساۋىرى ارالىعىندا - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا ۆيتسە- ءمينيسترى.
2019 -جىلدىڭ 4 ساۋىرىنەن - KAZENERGY قاۋىمداستىعىنىڭ باس ديرەكتورى.
2022 -جىلعى 11 قاڭتاردا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.
2023 -جىلعى 4 ساۋىردە مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
باسقا قىزمەتتەرى:
2006-2009 جج. - «قازمۇنايگاز» ۇك» اق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى.
2008 -جىلدىڭ اقپان- قازانى - «قازاتومونەركاسىپ» ۇاك» اق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى.
2009 -جىلدىڭ اقپانى - 2010 -جىلدىڭ ماۋسىمى - «قازاتومونەركاسىپ» ۇاك» اق جانە KEGOC اق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى.
2016 -جىلدىڭ 9 قىركۇيەگىنەن - ازيا- تىنىق مۇحيت فەدەراتسياسى يۋنەسكو كلۋبتارىنىڭ پرەزيدەنتى.
مەملەكتتىك ناگرادالارى: «قۇرمەت» وردەنى.