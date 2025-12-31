16:46, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
بولگاريا ۇلتتىق اقشاسىنان باس تارتادى
استانا. قازاقپارات - قاڭتاردان باستاپ بولگاريا ەۋروايماققا قوسىلىپ، ۇلتتىق ۆاليۋتاسىنان باس تارتادى. ليەۆادان ەۋروعا وتەدى.
وسىلايشا، بولگاريا ەۋروايماققا كىرۋ ءۇشىن بارلىق تالاپتاردى رەسمي تۇردە ورىنداعان 21- ەل اتانادى. الايدا جۇرگىزىلگەن ساۋالناماعا سايكەس حالىقتىڭ تەڭ جارتىسى ەۋروپالىق ۆاليۋتاعا اۋىسۋعا قارسىلىق تانىتتى. كەي تۇرعىندار بۇل باعانىڭ وسۋىنە اكەلەدى دەپ الاڭدايدى.
دەي تۇرعانمەن ەلدەگى بيزنەس وكىلدەرى ەۋروعا كوشۋگە دايىندىقتى باستاپ كەتتى. دۇكەندەردەگى باعا ەكى ۆاليۋتادا كورسەتىلگەن. رەيتەر اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، وسىدان كەيىن ەۋرونى پايدالاناتىن ەۋروپالىقتار سانى 350 ميلليون ادامنان اساتىن بولادى.