بولاشاقتا دەرەكتەر ەكونوميكاسىندا ازاماتتىڭ سيفرلىق اميانى پايدا بولۋى ءتيىس
استانا. KAZINFORM - دەرەكتەر ەكونوميكاسىنىڭ تولىققاندى قۇقىقتىق نەگىزىن قۇرۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ماجىلىستە ءوتىپ جاتقان پارلامەنتتىك تىڭدالىمدا دەپۋتات ەكاتەرينا سمىشليايەۆا ايتتى.
- دەرەكتەر - بۇل جاساندى ينتەللەكت ءۇشىن وتىن. باسقا ەلدەرمەن سالىستىرعاندا، ءبىز وتە جاقسى باستاپقى پوزيتسيادا تۇرمىز. «سمارت داتا ۇكىمەت» جۇيەمىزدى حالىقارالىق رەيتينگتەر جوعارى باعالاپ وتىر. پارلامەنتتە ءبىز دەرەكتەردىڭ ساپاسى مەن اينالىمىن رەتتەۋ بويىنشا العاشقى قادامداردى جاسادىق. الايدا، دەرەكتەر قويمالارىمىز ءالى دە بولسا بىتىراڭقى، ساپاسى جەتكىلىكسىز، تەلەمەتريا مەن IoT ءالسىز دامىعان. بۇل ماسەلە بەيىندى كوميتەتتەردە تالقىلاۋ بارىسىندا بىرنەشە رەت دەپۋتاتتار تاراپىنان كوتەرىلدى جانە ۇسىنىستار ەنگىزىلەدى. ۆەدومستۆاارالىق مالىمەتتەر الماسۋ ەرەكشە جاعداي ەمەس مىندەتتى بولۋى ءتيىس. ءبىرىنشى باسشىلار ءۇشىن دەرەكتەر ساپاسىنا قاتىستى KPI پايدا بولادى، - دەدى ول.
دەپۋتاتتىڭ اتاپ وتۋىنشە، دەرەكتەر قۇندىلىعى جاعىنان ءداستۇرلى جەر قويناۋىنا ۇقساس قىمبات رەسۋرسقا اينالىپ وتىر. الايدا، قازىرگى ۋاقىتتا ءبىزدىڭ دەرەكتەرىمىزدى حالىقارالىق كورپوراتسيالار مەن پلاتفورمالار بەلسەندى پايدالانىپ جاتىر. ءبىراق ولار ەل ەكونوميكاسىندا ءوز ورنىن تابا العان جوق.
- سوندىقتان دا ءبىزدىڭ الدىمىزدا زاڭ شىعارۋشىلار رەتىندە دەرەكتەر ەكونوميكاسىنىڭ تولىققاندى قۇقىقتىق نەگىزىن قۇرۋ مىندەتى تۇر. ولاردىڭ اينالىمىن رەتتەۋ، سونىمەن قاتار كاپيتالداندىرۋ جانە مونەتيزاتسيالاۋ پروتسەدۋرالارى قاجەت ەتىلەدى. دەرەكتەرگە مەنشىك قۇقىعى ماسەلەسىن دە ايقىنداپ الۋ كەرەك. ساراپشىلار قاۋىمداستىعى دەرەكتەر بيرجاسىن اشۋ قاجەتتىلىگى تۋرالى بۇرىننان تالقىلاپ كەلەدى. ول دەرەكتەر الماسۋدى رەتكە كەلتىرىپ، فورماتتاردى بىرىزدەندىرۋگە جانە يەسىزدەنگەن اقپاراتقا تەڭ قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار، بيرجا دەرەكتەر قۇنىنىڭ اشىق باعالارىن قالىپتاستىرادى. بولاشاقتا دەرەكتەر ەكونوميكاسىندا ازاماتتىڭ سيفرلىق اميانى پايدا بولۋى ءتيىس، - دەدى ەكاتەرينا سمىشليايەۆا.
ايتا كەتەيىك، تىڭدالىم بارىسىندا ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ زاڭناماعا زاڭنامانى ج ي- تەحنولوگيالاردىڭ دامۋىنا بەيىمدەمەۋدىڭ سالدارى تۋرالى پايىمىن ءبىلدىردى.